Cultura e spettacolo



Concerto di Natale: grande successo in San Francesco

lunedì, 17 dicembre 2018, 12:57

Sold out e grande successo per il Concerto di Natale 2018 che si è svolto domenica 16 dicembre nella Chiesa di San Francesco.

Organizzato dalla Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di altri sponsor, il concerto è stato un grande spettacolo che ha visto protagonisti Charlotte Ferradini e Gatto Panceri.

Il maestro Giampaolo Lazzeri ha ideato ancora una volta un articolato e affascinante percorso musicale che sin dalle prime note ha calato l’ambiente in una calda atmosfera natalizia.

Da “Stille nacht” a “What a Wonderful world”, da “Stand by me” a “Over the rainbow” passando per i successi italiani come “Teorema” e “Vivo per lei”. Un mix di melodie e grandi performance che hanno saputo regalare emozioni, come solo la musica riesce a fare.

Le voci e i duetti degli ospiti hanno poi completato l’alchimia regalando al pubblico una grande esibizione e confermando una tradizione ormai consolidata che vede ogni anno una grande risposta di pubblico per questo evento che di fatto introduce alle festività del Natale.