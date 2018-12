Cultura e spettacolo



Cosa significa oggi fare volontariato: al Cnv l'incontro con Adriano Fabris

mercoledì, 5 dicembre 2018, 11:47

Adriano Fabris sarà il protagonista del prossimo appuntamento degli "incontri del lunedì" che il Centro Nazionale per il Volontariato, l'associazione presieduta da Pier Giorgio Licheri, ha avviato per confrontarsi con il territorio lucchese, le associazioni di volontariato e i cittadini interessati a partecipare e dare un contributo alle sue iniziative, in particolare al Festival Italiano del Volontariato che tornerà nel 2019 in Piazza Grande dal 10 al 12 maggio.



Lunedì 10 dicembre dalle 17 alle 19 il docente universitario Adriano Fabris donerà la sua lezione e il suo sguardo sul volontariato in questo particolare periodo storico. Fabris è ordinario di Filosofia morale all'Università di Pisa dove insegna anche Filosofia delle religioni ed Etica della comunicazione.Autore di moltissime pubblicazioni di interesse internazionale, Fabris dirige la rivista "Teoria", è membro dei Comitati di redazione di numerose riviste filosofiche italiane e straniere.



L'incontro si terrà nella sede del Centro Nazionale per il Volontariato in via Catalani 158 a Sant'Anna ed è aperto a tutti.