Descomics: il fumetto e le tipicità gastronomiche della provincia di Lucca si incontrano

domenica, 9 dicembre 2018, 15:45

di cinzia guidetti

Si chiamano Riccardo Pieruccini, Paolo Andolfi, Riccardo Innocenti e Simone Togneri, e nei giorni de Il Desco (1, 2, 7, 8, 9 dicembre) hanno fermato su carta, ognuno con le proprie peculiarità nel disegno, quei sapori, gusti e odori che caratterizzano le tipicità gastronomiche della provincia di Lucca e della cucina toscana.

I quattro, in quattro angoli separati del Real Collegio, con i loro cavalletti e i loro colori hanno raccontato e reinterpretato la storia dei prodotti gastronomici lucchesi, unendo, con le loro matite e i loro pennelli la settima arte, quella del fumetto che grazie a Lucca Comics ha fatto conoscere Lucca in tutto il mondo, con la cucina.

L’iniziativa, inserita nel calendario eventi di "Vetrina Toscana a tavola", nasce su idea di Confcommercio Lucca e Massa Carrara con il patrocinio di regione Toscana, Union Camere Toscana, Camera di Commercio di Lucca e Lucca Crea, società che organizza e gestisce Lucca Comics & Games e ha visto i quattro disegnatori in undici ristoranti della zona in altrettanto serate che coniugavano il fumetto alla buona tavola. L'ultimo appuntamento sarà questa sera alla trattoria Gigi in piazza del Carmine con Simone Togneri.

"Il nostro tema era il vino, il cibo, l'olio e la tradizione legati a un altro ormai prodotto tipico, se si può chiamare così, cioè il fumetto - ha spiegato Simone Togneri -. C'è un grande interesse per il fumetto anche se siamo al Desco e il protagonista è il cibo. Noi abbiamo cercato di reinterpretare a modo nostro quello che viene offerto qui. Comunque il binomio fumetto - cibo trovo che sia perfetto. I bambini poi sono molto interessati, e si fermano per farsi fare dei disegni. Ieri e l'altro ieri è passata una bambina con la mamma e si è fatta fare dei disegni. Oggi sono tornate e la bimba ci ha portato una fetta di torta alla carota in segno di gratitudine. Queste cose trovo che siano veramente belle".

"Il connubio cibo fumetto è un media talmente poco sfruttato e ampio che a parer mio lega benissimo - ha commentato Paolo Andolfi -. Lucca poi, che è la mecca del fumetto grazie a Lucca Comics, non può non mettere in risalto queste cose. Se il prossimo anno verrà fatto nuovamente voglio assolutamente partecipare perché non stiamo promuovendo solo la ricchezza in campo alimentare, ma un'altra ricchezza del territorio che è il fumetto. Se uno guarda su youtube o legge una qualsiasi intervista a un fumettista il nome di Lucca viene fuori, quindi questa è un'arte che dobbiamo assolutamente valorizzare, ma non solo in determinati periodi, ma tutto l'anno".

"Io sono l'unico dei disegnatori a non essere lucchese - racconta Riccardo Innocenti -. Sono stato subito catturato dall'atmosfera del luogo e dai profumi. E' come essere in uno di quei vecchi mercati dove sì, si compravano i prodotti, ma c'erano soprattutto le relazioni tra le persone. L'interagire con le persone, e più che altro coi bambini, che si fermano interessati a quello che stiamo facendo, mi ha arricchito tantissimo. E poi ho conosciuto tantissimo delle cultura lucchese. Una esperienza bellissima. Come io mi sono avvicinato alla cultura lucchese si spera, in questo modo, di avvicinare un po' di gente al fumetto".

A capo del team dei disegnatori Riccardo Pieruccini, entusiasta del successo dell'evento: "Fin da quando ero piccolo leggevo fumetti di Asterix e Oberlix dove c'era Obelix che mangiava tantissimo; e così dai banchetti di Asterix agli spinaci di Braccio di Ferro era bello vedere i personaggi dei fumetti che mangiavano. E oggi che l'attenzione per il cibo è aumentata, anche nei fumetti c'è stata l'idea di iniziare a trattare maggiormente l'argomento cibo; e così, come autore, l'idea di disegnare fumetti con personaggi che mangiano è praticamente un sogno che si avvera e poi insieme a tre validissimi colleghi è ancora più bello".

E sempre per coniugare l'arte del fumetto al buon cibo tre (Riccardo Pieruccini, Riccardo Innocenti e Simone Togneri) dei quattro artisti di Descomics saranno presenti al V round di "A colpi di Pennarello" venerdì 14 dicembre a Altopascio a "La Magione del Tau".