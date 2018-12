Cultura e spettacolo



Dio del Sagittario, il noir di Simone Togneri colpisce ancora

lunedì, 17 dicembre 2018, 14:56

di aldo grandi

Ci sono libri che inizi a leggere e già sai, per sentito dire o per averlo letto da qualche parte, che ti toglieranno il sonno così come ce ne sono altri che nemmeno osi guardare perché non scatta il classico colpo di fulmine. Ce ne sono, inoltre, di quelli che accetti di leggere senza sapere nemmeno dove ti condurranno e che neanche ti aspetti possano riuscirci e sono proprio questi, spesso, a darti di più. E' accaduto così anche con questa lettura, un noir ambientato a Firenze a inizio ventunesimo secolo che mantiene alto il livello di adrenalina nel sangue anche dopo 400 pagine divorate tutte d'un fiato, le prime 56 all'inizio di una notte qualunque, il resto nel corso di un'altra in cui fino alle 4.15 non hai voluto chiudere occhio per gustarti pagina dopo pagina.

Simone Togneri è uno scrittore appassionato di misteri, di arte, di tutto ciò che concede all'individuo il privilegio di andare oltre la superficie delle cose. I suoi protagonisti corrono in lungo e in largo, riga dopo riga, senza mai fermarsi un attimo, all'interno di un mosaico dove tutti i pezzi, incredibilmente, finiscono per collocarsi nel posto giusto al momento giusto.

E' una storia che fa parte di una trilogia, ma che vive assolutamente di luce e di vita propria. Un romanzo che ha il pregio di affondare le sue radici nell'intricato e sovente inspiegabile e incomprensibile animo umano. E' un thriller anche, perché no?, dove gli omicidi si succedono l'un l'altro senza soluzione di continuità e dove ogni morte lascia sgomenti per le modalità con cui avviene, apparentemente senza una logica e, invece, nell'ambito di un disegno che richiama alla mente gli aspetti più reconditi della religione, il martirio dei santi e la loro trasposizione nel mondo di oggi.

Il libro scorre benissimo, senza vuoti né improvvisi e bruschi stop. C'è persino un giornalista troppo curioso che riesce sempre, immancabilmente, ad essere sulla notizia. Chissà come mai...

Inquietante l'atmosfera che avvolge il libro, una sorta di misticismo elevato all'ennesima potenza che porta i suoi adepti a lasciarsi morire essendo, in realtà, già morti dentro da un pezzo. Sono tutti perdenti, in fondo, sia coloro che muoiono sia gli altri, quelli che sulla morte vanno indagando riuscendo solo alla fine e soltanto all'ultimo momento a risolvere il mistero che costituisce il segreto del libro.

L'editing, a dire la verità, avrebbe potuto essere migliore e regalare alla lettura l'assenza di refusi e errori di battitura. Purtroppo non è sempre così e in una sicura riedizione non sarebbe male provvedere. Non sveliamo la trama del libro lasciando al lettore la voglia e il compito di venire a patti con la propria paura e gli orrori che albergano tra le righe della storia. A noi, terminata la lettura, è esplosa subito la voglia di andare a leggere gli altri due libri che compongono la trilogia.