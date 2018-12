Domenica 16 dicembre nuova visita guidata presso Palazzo Pfanner

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 12 dicembre 2018, 14:15

L'associazione culturale e scientifica “Materiali per il piacere della psicoanalisi” ha organizzato il XXXII convegno della rivista “Psicoanalisi e metodo” sul tema “Smartpsyche - Spirito del tempo e tempi della cura” che si terrà nella giornata di sabato 15 dicembre, con inizio alle 9 e termine alle 18, presso il...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 11:13

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

mercoledì, 12 dicembre 2018, 11:09

La 19enne Carlotta Dalia si è aggiudicata il premio “Vittoria Alata - Marianna Bottini”, la borsa di studio che la FIDAPA (Federazione Italiana donne arti professioni e affari) di Lucca assegna ogni anno a una studentessa dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:41

L'Ordine di Malta organizza due giorni dedicati alla vendita natalizia: sabato 15 e domenica 16 dicembre, infatti, a Palazzo Cittadella in via Burlamacchi, nei locali dell'Atelier Ricci, con il patrocinio del comune di Lucca, si svolgerà la vendita a sostegno delle attività di carità del Sovrano Ordine di Malta

mercoledì, 12 dicembre 2018, 08:50

Il Laboratorio Brunier nel centenario della prima rappresentazione al Metropolitan di New York e nel giorno in cui ricorre il 160 compleanno di Puccini, mette in scena l’opera in un atto “Suor Angelica

martedì, 11 dicembre 2018, 22:53

Da sempre il Natale è un evento caro a noi italiani, e non solo. Nel frastuono delle vie luccicanti, la domanda di molti è se la Natività riesca ancora a creare quel clima psicologico antico. Qual è oggi il senso autentico e profondo dello spirito natalizio? Ne parliamo con il...