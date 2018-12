Cultura e spettacolo



Domenica la visita guidata all'installazione totale inspirata a Puccini

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:14

Una visita guidata e gratuita, in compagnia degli artisti e dei curatori della mostra "La Rondine" con le opere di Alexey Morosov, dello scrittore Nicolai Lilin (Educazione siberiana) e del compositore e musicista Federico De Robertis a cura di Alessandro Romanini con la collaborazione di GianGuido Grassi.

Un'occasione da non perdere domenica 16 dicembre, alle 17, per vedere l'esposizione, che resterà aperta fino a domenica 6 gennaio 2019 (con ingresso libero, dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30) al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7 – centro storico).

Oltre a rientrare nell'ambito dei Puccini Days, l'esposizione viene a concludere ufficialmente il programma di iniziative tenutosi nel corso del 2018, per l'anno della cultura russa in Italia, e lancia le celebrazioni per i 10 anni del Palazzo delle Esposizioni.

La mostra è realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo, con la collaborazione della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, dell'Accademia Lucchese delle arti e delle scienze, della Cava calacata Borghini, di Restauroitalia srl, di stART-Open you eyes e con il patrocinio del Comune di Lucca, della Camera di Commercio, del Teatro del Giglio e dell'Istituto Superiore di studi musicali "Luigi Boccherini", della Regione Toscana, del Consiglio Regionale della Toscana, dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, del Centro Studi "Il mondo russo", della Fondazione Russkiy Mir, del Consolato onorario russo a Pisa, di Eurasiart.

Si tratta di un'operazione artistica che mira ad attualizzare il complesso dell'originale produzione dell'omonima opera di Giacomo Puccini: un intenso lavoro indaga i vari livelli di lettura e rilettura contemporanea del testo, delle scenografie e della trama musicale e sondarne le potenzialità di sviluppo narrativo: un'operazione allo stesso tempo filologica e celebrativa nei confronti della Rondine del maestro lucchese, di cui saranno esposti anche alcuni documenti originali e autografi.

Palazzo delle Esposizioni

Fondazione Banca del Monte di Lucca

Piazza San Martino n. 7 - Lucca

Orario dal martedì alla domenica – 15.30/19.30 ingresso gratuito per informazioni: Tel. 0583 464062

http://www.fondazionebmluccaeventi.it/