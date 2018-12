Due eventi in esclusiva nazionale sul palco del Summer Festival

Cultura e spettacolo



venerdì, 7 dicembre 2018, 11:09

Due eventi in esclusiva nazionale per la 22^ edizione del Lucca Summer Festival. Venerdì 12 luglio, New Order Elbow, un double bill con una delle band più influenti e acclamate degli anni '80 insieme ad uno dei piu’ affascinanti gruppi della musica contemporanea britannica guidati dalla voce del loro frontman Guy Garvey. Sabato 20 luglio l’alternative rock sarà invece il protagonista di questa speciale serata "The Good. The Bad & The Queen". Il super gruppo formato da Damon Albarn (voce e mente dei Blur e Gorillaz), Paul Simonon (leggendario bassista dei TheClash), Tony Allen (bassista ed icona dell’afrobeat) e Simon Tong (chitarrista dei Verve) ha scelto Lucca per il loro unico concerto nel nostro paese.

Ecco il calendario, in via di definizione, del Lucca Summer Festival 2019:

28 GIUGNO PIAZZA NAPOLEONE TAKE THAT

30 GIUGNO PIAZZA NAPOLEONEDE GREGORI & ORCHESTRA

5 LUGLIO PIAZZA NAPOLEONE TOTO

7 LUGLIO PIAZZA NAPOLEONE ELTON JOHN

9 LUGLIO PIAZZA NAPOLEONE MACKLEMORE

12 LUGLIO PIAZZA NAPOLEONE NEW ORDER - ELBOW

13 LUGLIO PIAZZA NAPOLEONE MARK KNOPFLER

20 LUGLIO PIAZZA NAPOLEONETHE GOOD, THE BAD & THE QUEEN

