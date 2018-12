Cultura e spettacolo



Epifania a tempo di Jazz in San Francesco

sabato, 29 dicembre 2018, 12:21

Epifania nel segno della buona musica a ritmo di jazz nella Chiesa di San Francesco. Un appuntamento inedito quello organizzato dal Circolo del Jazz, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per domenica 6 gennaio alle 18, quando, per la prima volta verrà eseguito a Lucca il Sacred Concert di Duke Ellington, noto compositore e pianista afroamericano, tra i più importanti musicisti del ventesimo secolo.



Protagonista, in San Francesco, sarà la Big Band Circolo del Jazz di Lucca, diretta dal M° Paolo Biancalana, che con i cori Animae Voces e Sesto in Canto diretti dal M° Edoardo Materassi, proporrà questo concerto sacro, ritenuto dagli appassionati e dai critici un punto culminante nel percorso artistico di Duke Ellington. Una composizione in cui si riconoscono tutte le sue idee, tecniche e stilistiche combinate anche con nuovi elementi che confermarono i capisaldi della musica di Ellington, ideata in gran parte negli anni della lotta degli afroamericani per la loro emancipazione, nella sua forte valenza sociale.



Anche il Sacred concert infatti afferma un messaggio puntuale in modo penetrante, ma non stridente. La partitura composta di movimenti, di cui uno in forma di suite, Freedom Suite, dedicata alla libertà in tutto il mondo, è l’emblema del messaggio che Ellington propone al pubblico, suggerendo una riflessione sul ruolo del jazz come elemento di convergenza tra le molte tipologie di spiritualità e appartenenze religiose dei jazzisti, storicamente divisi e in contrasto su tutto... tranne che sull’amore e l’applicazione alla Musica, loro possibile “lingua comune” e condivisa spiritualità.

Un evento nuovo, quasi sperimentale, realizzato anche per dare sostegno a UNICEF, che conclude idealmente il periodo delle feste natalizie con un “cast” di eccezionali protagonisti a comporre la Big band: Federica Gennai alla voce solista, Renzo Telloli al sax alto, Fabrizio Desideri al sax alto/clarinetto, Vittorio Alinari al sax tenore, Alessandro Rizzardi al sax tenore, Luigi Pieri al sax Baritono, Marco Bartalini alla tromba, Alessio Bianchi alla tromba, Federico Trufelli alla tromba, Nicola Benedetti alla tromba, Silvio Bernardi al trombone, Guido Gemignani al trombone, Daniele Cesari al trombone, Marco Bartolomei al trombone, Marco Cattani alla chitarra, Piero Gaddi al piano, Mirco Capecchi al contrabbasso, Michele Vannucci alla batteria.

Una formazione che mette insieme musicisti noti nel panorama jazzistico toscano, coinvolti in molti progetti musicali con autori di rilevanza nazionale.

I biglietti, gratuiti, saranno disponibili fino ad esaurimento dei posti, presso la Reception IMT (Piazza San Francesco) dalle ore 16 alle ore 18 di domenica 6 gennaio.