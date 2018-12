Cultura e spettacolo



Europa e cittadinanza, incontro con Andrea Pertici

venerdì, 14 dicembre 2018, 09:47

Primo incontro pubblico per il gruppo di impegno civico Lucca at Europa, che negli ultimi giorni ha raccolto nuove adesioni. Lunedì (17 dicembre) alle 21, all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca di piazza San Martino, sarà il professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Pisa, Andrea Pertici, a condurre un approfondimento sul concetto di cittadinanza europea. Cittadini italiani, cittadini europei. Rappresentanza e democrazia in Europa è il titolo scelto per questo primo momento di confronto, condotto da Ilaria Maffei, in vista delle elezioni europee del prossimo maggio. “Un appuntamento che interpella ciascuno di noi. La posta in gioco – spiegano gli organizzatori – è alta: rinnovare l'Unione Europea, dandole un senso nuovo in coerenza con i trattati, i valori e i princìpi fondativi che l'hanno ispirata, o accettare la fine del sogno europeo e retrocedere verso relazioni fondate esclusivamente sui rapporti di forza tra gli stati”.



Andrea Pertici è stato consigliere giuridico dell’ufficio legislativo del ministro per le politiche europee; ha svolto e svolge attività di consulenza giuridica per enti e istituzioni pubbliche. Tra le numerose pubblicazioni scientifiche, Il conflitto d'interessi (Giappichelli, 2003) e Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissivilità del referendum abrogativo (Giappichelli, 2011). È uno degli autori del Commentario alla Costituzione (Utet, 2006) e del Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo a cura di Roberto Romboli (Giappichelli, 2015). Ha scritto, con Giuseppe Civati, Appartiene al Popolo. Come restituire la sovranità ai cittadini (Melampo, 2014). Impegnato sui temi delle riforme costituzionali, è autore di La Costituzione spezzata. Su cosa voteremo con il referendum costituzionale (Lindau, 2016). Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Lucca at Europa, collegarsi con l'omonima pagina Facebook o scrivere all'indirizzo email luccaeuropa@gmail.com.