Già 200 tagliandi staccati per il concerto dell'Ensemble Vivaldi dei Solisti Veneti

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:59

C'è ancora una settimana di tempo per non perdere l'appuntamento con il concerto natalizio dell'Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti in programma per venerdì 21 dicembre nella Chiesa di San Francesco alle 21. La manifestazione, organizzata dall'Automobile Club di Lucca in collaborazione con l'Associazione musicale lucchese, è dedicata a tutti i soci Aci e sta riscuotendo un grande successo, visto che sono già 200 le persone che si sono prenotate. Il concerto è a ingresso gratuito, ma per poter partecipare è necessario ritirare il biglietto, entro sabato 15 dicembre,nella sede Aci di via Catalani, 59, a Sant'Anna, o in qualsiasi altra delegazione della provincia.

Lo spettacolo. Dalle famosissime "Quattro stagioni" di Vivaldi al "Concerto per la Notte di Natale" di Corelli fino all'omaggio a Giacomo Puccini: un programma musicale emozionante quello messo a punto dall'Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti per il concerto in San Francesco.

In questo concerto incontreremo alcuni "storici" componenti del gruppo come Lucio Degani (violino solista), Enzo Ligresti e Chiara Parrini (violini), Gian Carlo Di Vacri (viola), Giuseppe Barutti (violoncello), Gabriele Ragghianti (contrabbasso), Roberto Loreggian (clavicembalo).

Per ulteriori informazioni: 0583.50541.