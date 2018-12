Cultura e spettacolo



Giacomo Puccini visto da... Guendalina Tambellini

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:38

Nell'ambito del festival I giorni di Puccini, il 18 dicembre alle 21 presso il Teatro San Girolamo andrà in scena la pièce teatrale Il mio, Giacomo Puccini di Guendalina Tambellini (nella foto) incentrata su Elvira Bonturi, compagna e poi moglie di Puccini, che debutterà in prima assoluta all’interno del festival.

Lo spettacolo è l’unione dell’interpretazione con la musica, per arrivare al cuore dello spettatore. Il non detto dell’interprete trova nell’espressione della musica il suo significato. Un viaggio nelle emozioni. Puccini Uomo e Artista, l’unione di tante anime. Per la prima volta dal un punto di vista femminile che tanto ha inciso nella sua vita.

Elvira, il suo grande amore, una donna dipinta come una virago, svela tutte le sue debolezze e i sentimenti che provava per il suo Giacomo. Giacomo Puccini, le sue opere più famose sono lo specchio della sua vita. Torre del Lago, la natura, l’amore, la vita: l’arte di Giacomo Puccini.







Guendalina Tambellini

Attrice, autrice, voice over e regista, si divide tra il teatro, il cinema e la TV.

Prende parte a diverse fiction, tra le quali Occhi al Cielo, Carabinieri e I

Cesaroni, protagonista nel film per il cinema La Ballata dei Precari e nel

cortometraggio Adotta un Italiano.

Dal 2014 è in tournée nazionale e internazionale con lo spettacolo Temple: il

mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente, prodotto da Spazio Asperger.

Nel 2012 è tra gli autori del libro Lavoricidi Italiani per Miraggi Editore e nel

2014 Il Senso delle Nuvole per Edizioni Ensemble.

Nel 2017 collabora alla sceneggiatura di Noi Artigiani, docu-film per la regia di

Duccio Forzano.

Nel 2018 scrive il testo teatrale Il mio, Giacomo Puccini.

Claudio Sassetti

Diplomato al Conservatorio “L. Boccherini “di Lucca, ha al suo attivo molte

esperienze concertistiche e teatrali a livello nazionale e internazionale.

Nel 2001 è stato scelto per esibirsi davanti a S.M la Regina Fabiola del Belgio

per il premio internazionale “EuropeanMuseum of the Year Award“.

Ha debuttato in Gianni Schicchi nel ruolo di Rinuccio con la regia di W. Hewitt e

la direzione del M° V. Galli alla Fondazione Festival Pucciniano e Fanciulla del

West con copertura di Nick e Dick Jonson a fianco di Dessì e Armigliato. È stato

tenore solista nella messa di Gloria di Puccini a Pisa diretto dal M° Giampaolo

Mazzoli. Dalla primavera del 2016 è entrato a far parte del trio lirico "The

Three Tenors" con cui ha iniziato una serie di tournée per omaggiare e

ricordare la figura del grande Maestro Luciano Pavarotti.







Stefano Teani

Diplomato a Lucca in pianoforte con 10, lode e menzione e in composizione con

10, nel 2015 comincia il suo percorso formativo sotto la guida del Mº G. Kuhn,

con il quale collabora stabilmente. Nell’estate 2016 viene selezionato da

Riccardo Muti per frequentare la sua “Italian Opera Academy”. Nell’ a.s. 2016-

17 consegue con il massimo dei voti il Master di I Livello in Musica Applicata

all’Immagine. Svolge un’intensa attività compositiva e concertistica in Italia e

all’estero.







Antonio Lipari

Diplomato presso il conservatorio di S. Cecilia, Roma, inizia subito la

carriera vincendo il concorso di primo contrabbasso presso l’Orchestra

Sinfonica di Roma.

Collabora regolarmente come contrabbassista nelle più prestigiose

orchestre italiane quali: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma,

Teatro la Fenice di Venezia, Teatro Comunale di Bologna.

Ha suonato con i più importanti musicisti come: MischaMaisky,Bruno

Canino, ShlomoMintz, per citarne alcuni.

Il mio, Giacomo Puccini

con

Guendalina Tambellini, interprete

Claudio Sassetti, tenore

Stefano Teani, pianoforte

Antonio Lipari, contrabbasso

Scritto e diretto da Guendalina Tambellini

Musiche di Giacomo Puccini e composizioni originali di Stefano Teani.