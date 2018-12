Cultura e spettacolo



Gli Scorpions al Lucca Summer Festival

martedì, 11 dicembre 2018, 11:02

Un’altra straordinaria band sceglie Lucca per la sua unica data italiana: gli Scorpions. Il 27 luglio, in Piazza Napoleone, il Lucca Summer Festival aggiunge così un altro nome alla lista di band leggendarie salite sul suo palcoscenico.

Gli Scorpions sono indiscutibilmente uno dei gruppi più influenti della storia del rock, i numeri e i fans lo certificano: oltre 50 anni di carriera, oltre 25 album pubblicati, oltre 100 milioni di album venduti e milioni di follower in tutto il mondo. Durante quella che sarà una delle serate più attese di questa edizione del festival, gli SCORPIONS interpreteranno le loro canzoni più emblematiche, quelle con cui hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo.

Oggi in vendita dalle 16 su www.ticketone.it - www. luccasummerfestival.it

Biglietteria Lucca Summer Festival - Piazza del Giglio - Lucca.

Gli Scorpions si sono formati ad Hannover nel 1965 ed hanno venduto più di 100 milioni di dischi nel mondo. Ancora oggi, sono considerati tra i massimi esponenti del genere hard & heavy. Il maggiore successo l’hanno ottenuto negli anni Ottanta, con brani passati alla storia, come “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “No One Like You” e “Wind of Change”.

Diffidare delle prevendite non autorizzate - Prevendite TicketOne - Infoline 0584.46477