Grande Guerra: giovedì a Lucca conferenza sulla vittoria italiana

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:36

L'anno del centenario della fine della Prima guerra mondiale si chiude, a Lucca, con la conferenza "Dov'è la Vittoria?" che si terrà all'Hotel San Luca in via San Paolino giovedì 20 dicembre alle ore 21. Il titolo della conferenza riprende i versi dell'Inno di Mameli, per affrontare il tema della "omissione della vittoria italiana nel centenario della Grande guerra".

L'evento, organizzato nell'ambito del progetto "15-18 Italiani in Trincea", in collaborazione con CasaPound Italia, affronterà infatti il tema della vittoria italiana nel conflitto. "Un tema troppo spesso scomparso nelle celebrazioni ufficiali - scrivono gli organizzatori - e che invece non solo è doveroso ricordare, ma necessario. La Prima guerra mondiale ha definitivamente stabilito l'unità italiana, fatta attraverso il sacrificio di chi ha combattuto. Un'unità quindi raggiunta nel segno della vittoria, di cui bisogna recuperare il significato storico, simbolico e politico".

Il tema verrà trattato dagli storici Valerio Benedetti, Pierluigi Colloredo e Marco Cimmino, i quali presenteranno ciascuno un prodotto editoriale che ha contribuito a ricordare e affermare il valore della vittoria italiana nelle Grande guerra. Valerio Benedetti, dottore di ricerca in storia, presenterà quotidiano on line e mensile sovranità Il Primato Nazionale, di cui è caporedattore. Pierluigi Colloredo, archeologo e storico, presenterà il libro Eroi - Ventidue storie della Grande Guerra, di cui è coautore. Marco Cimmino, giornalista, scrittore e storico, esperto della Grande guerra, il bimestrale Storia Rivista di cui è collaboratore.