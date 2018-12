Cultura e spettacolo



Grande successo per la finale del barzellettiere di Anffas Lucca

sabato, 1 dicembre 2018, 13:51

Grande successo ieri sera (30 novembre) al teatro "Nieri" di Ponte a Moriano per la finale di "Mi fai sganascia'", il concorso per barzellettieri organizzato da Anffas Lucca. Lo scettro di miglior barzellettiere è andato a Ermanno Volterrani, perito assicurativo di Livorno, che si è aggiudicato anche il premio della critica, assegnato da una giuria "speciale" composta Serena Allegrini, Rachele Bertolozzi, Simone D'Aiuto, Francesco Ferri, Luciano Ragghianti e Salvatore Sammuri, tutti ragazzi con disabilità.Tutto lucchese il resto del podio con il secondo posto di Samuele Rossi, il concorrente più giovane del gruppo, e il terzo della signora Ettorina Pieroni.



L'arduo compito di stilare la classifica è spettato alla giuria presieduta da Alessandro Sesti e formata in questa occasione da Franco Baroni (Centro Provinciale Libertas Lucca), Serena Frediani e Rosaria Ducceschi (A. S. D. L'Allegra Brigata), Mauro Guidotti (A.S.D. Focolaccia Sci Fondo Lucca), Stefano Bicchi (palestra Auser di Marlia) e Patrizia Lorenzoni (Palasport Bowling Lucca).



Sul palco, insieme al giornalista di NoiTv Giulio Del Fiorentino che ha brillantemente condotto la serata, tanti ragazzi, operatori e volontari che quotidianamente frequentano i servizi e i centri di Anffas Lucca. Alla loro simpatica e a tratti commovente spontaneità è spettato il compito di ricordare a tutti il senso di questa manifestazione: puntare i riflettori sul mondo della disabilità e su tutte le realtà che collaborano per il benessere dei ragazzi assistiti da Anffas.



A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di un super ospite: il comico Matteo Cesca, che ha regalato al pubblico di Ponte a Moriano venti minuti di grandi risate.

La finale di "Mi fai sganascia'" è stata ripresa integralmente dall'emittente NoiTv e sarà trasmessa in prima serata domani sera (domenica 2 dicembre) alle 21.