"Harvey", commedia sugli equivoci e sull'amicizia al Teatro Nieri

giovedì, 13 dicembre 2018, 08:58

Sabato 15 dicembre alle 21.15, presso il teatro "Ildefonso Nieri" di Ponte a Moriano, sarà di scena la Compagnia Teatrale "A Ufo" di Massa Carrara che debutterà con "Harvey" di Mary Chase, una particolare commedia sugli equivoci e sull'amicizia, per la regia di Silvia Fazzi e l’aiuto regia di Leonardo Della Croce e Mattia Salini.



Elwood P. Dowd è un allegro signore che trascorre la sua vita in maniera serena e spensierata in compagnia del suo migliore amico Harvey. Ma quest'ultimo è malvisto da Veta, la sorella di Elwood, e da Myrtle Mae, la nipote, che vivendo con Elwood e dovendo quindi sopportare l'ingombrante onnipresenza di Harvey, sono ormai esasperate dalla situazione e vorrebbero, più di ogni altra cosa, sbarazzarsi una volta per tutte dello scomodo amico. Il loro tentativo genererà un turbinio di malintesi, dubbi, whiskey e Puka che si susseguiranno in una spensierata commedia dove amicizia fa rima con orecchie.



In scena attori di tutte le età, partendo dai giovani attori diciassettenni, passando dai trentenni per finire poi con le classi degli anni ’60. In scena, appunto, potremo vedere Mattia Salini, Chiara Mearelli, Francesco Perinelli, Anna Pedri, Ylenia Paladini, Alessandro Mosti, Ilaria Pedrelli, Mirko Chisci, Dennis Giorgi, Giacomo Raffo e Giacomo Tazzini.



Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita (F.I.T.A. Comitato Provinciale Lucca) al numero 320/6320032 oppure scrivendo all'indirizzo mail fitalucca@gmail.com



Il prezzo del biglietto intero è di € 8,00. Ovviamente sono previste tariffe più basse per i giovani, con biglietto ridotto di € 6,00 (per ragazzi fino a 12 anni) e ulteriori tariffe ancor più basse per i soci tesserati F.I.T.A. con un biglietto di soli € 4,00.



Tutta la Compagnia vuole ringraziare per l'opportunità e per la disponibilità F.I.T.A. Comitato Provinciale Lucca, soprattutto nella persona di Rita Nelli e la MTP Concessionari Associati S.r.l. di Roma per la gentile concessione del testo.



Si invita a consultare il sito www.fitalucca.it e la pagina Facebook “Federazione Teatro Amatori Lucca” per rimanere sempre aggiornati su spettacoli e rassegne organizzati da F.I.T.A. Lucca.