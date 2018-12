Cultura e spettacolo



Idee 'gustose' per il Natale al mercato 'Mercoledì Bio' di piazza San Francesco

lunedì, 10 dicembre 2018, 09:54

Il mese di dicembre è tradizionalmente dedicato ai regali e, quest'anno, la Cia Toscana Nord propone qualcosa di diverso e 'gustoso' che si può trovare al 'Mercoledì Bio' di piazza San Francesco a Lucca. Come ogni mercoledì, infatti, anche a dicembre sarà possibile acquistare prodotti di altissima qualità bio ai banchi allestiti dalle 14:30 alle 18:30 nella centrale piazza lucchese.

L'orario, proprio a causa della stagione, è stato anticipato e i banchi propongono, oltre agli oramai consueti prodotti di stagione, anche delle vere e proprie 'strenne natalizie' tutte da mangiare. Un'occasione da non perdere per fare un regalo diverso dal solito ma sicuramente 'gustoso'.

Il 'Mercoledì biologico' ha preso il via nel cuore dell'estate e, dal mese di giugno, ogni settimana porta nella storica piazza una decina di aziende bio che propongono i loro prodotti. Realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Lucca e di Slowfood, organizza anche eventi e iniziative culturali sul cibo e non solo. «Quello del 'Mercoledì Bio' – commenta il presidente della Cia Toscana Nord, Piero Tartagni – rappresenta un'iniziativa decisamente importante per diffondere il principio del consumo etico, attento all'ambiente e alla salute».