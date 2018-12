Il Real Collegio e Lucca senza barriere onlus si sono attivati per garantire il corretto utilizzo dell’ascensore durante Il Desco 2018

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:02

Venerdì 7 dicembre alle 15:30 nell'auditorium Cappella Guinigi del Complesso di San Francesco si terrà un seminario dedicato alla figura dell'amministratore di sostegno per le persone con disabilità

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:41

Si apre la mostra dei presepi trasportabili organizzata da Il Baluardo gruppo vocale lucchese in collaborazione con la Comunità di S. Maria Nera. La mostra avrà luogo in S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.) via S.

giovedì, 6 dicembre 2018, 10:57

Il festival si conclude con un fine settimana ricchissimo di appuntamenti. Attesa per la presentazione della rivista online

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:38

Nell'ambito del festival I giorni di Puccini, il 18 dicembre alle 21 presso il Teatro San Girolamo andrà in scena la pièce teatrale Il mio, Giacomo Puccini di Guendalina Tambellini incentrata su Elvira Bonturi, compagna e poi moglie di Puccini, che debutterà in prima assoluta all’interno del festival.

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:28

A scuola di sicurezza stradale con l'Automobile Club di Lucca, che sta girando le scuole elementari, medie e superiori della provincia per diffondere la cultura dello stare in strada in modo corretto e responsabile

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:11

Il Puccini e la sua Lucca Festival - l'unica manifestazione permanente dedicata alla figura del Maestro, presieduta e diretta da Andrea Colombini - parteciperà sabato 8 dicembre al Desco con un Gran Gala lirico pucciniano in ricordo di Riccardo Benvenuti, amico personale del Festival e di Colombini