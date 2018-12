Cultura e spettacolo



Ilenia Suffredini vince il Premio Città di Lucca "Elvi Bartolini"

giovedì, 6 dicembre 2018, 20:46

Si è conclusa con grande partecipazione di concorrenti, ma anche di pubblico, la Sesta Edizione del Premio Città di Lucca Elvi Bartolini, concorso dedicato ad Elvi Bartolini docente lucchese di canto e pianoforte, purtroppo prematuramente scomparsa.



I cantanti provenienti da tutta Italia sono stati giudicati da una giuria altamente qualifica, (composta da Tony Labriola, Stefano Govoni, Fabio Ciacci , Samanta Giorgetti), la quale ha assegnato ad Ilenia Suffredini (19 anni) di Filicaia il Trofeo Città di Lucca che gli permetteranno la partecipazione ad una trasmissione televisiva di canale Italia. Ilenia ha inoltre vinto il Primo Premio per Categoria Senior, a Lorenzo Petrescu di Viareggio per la categoria junior, a Salvador Sabrina proveniente da Padova il Primo Premio per la categoria Over.



Assegnati inoltre il Premio Miglior inedito a Crincoli Letizia di Perignano Pisa ed il Premio Performer di Musical ad Ilaria Andreini, mentre il premio assegnato dal m° Angelo Valsiglio (produttore di artisti come Laura Pausini e Ivana Spagna) è andato a Franco Samuele di Livorno, premio che permetterà al giovane cantante di esibirsi per al Contest Julietta loves Romeo ripreso da rai Gulp e l'incisione di un brano inedito.



La serata introdotta da Andrea Montaresi ha inoltre vsto ospiti come Martina Barani, Giuliana Maffei, vincitrici delle passate edizioni, Valentina Carati, vincitrice di Una voce per l'Europa, Daniele Barsotti da rai uno e Castrocaro e Samanta Giorgetti in coppia con Simone Rossi.