In “My way” gli ingredienti segreti di Gianni Mercatali: energia, curiosità ed amicizia

domenica, 2 dicembre 2018, 12:12

di giulia del chiaro

Un regalo unico, per i suoi settant’anni, dapprima inaspettato poi costruito in coppia. Lo ha fatto Umberto Cecchi, giornalista ed ex direttore de La Nazione, all’amico, fiorentino di nascita e lucchese per amore, Gianni Mercatali. Centosessantacinque pagine, presentate ieri pomeriggio al Real Collegio in occasione del Desco, che raccontano, all’interno di una cornice fatta di personaggi d’epoca ed atmosfere d’altri tempi, la pienezza “dei primi settant’anni di Gianni”, la passione, i colpi di scena, l’innovazione, la moda, la buona cucina e molti aneddoti conosciuti o, fino ad ora, gelosamente costuditi dal protagonista.

“Questo libro è un regalo ad un amico da parte di tre amici: Umberto Cecchi, Stefano Ricci e me, che conosco Gianni da quando avevo quindici anni” ha spiegato l’editore, Matteo Parigi Bini. L’idea era quella di scriverlo all’insaputa del protagonista, ma proprio la necessità di stimolare il racconto di Gianni ha portato alla luce il segreto. Così, quella che doveva essere una sorpresa tenuta all’oscuro del personaggio, si è trasformata in un dialogo ed un lavoro a quattro mani di Gianni e Umberto. “Un maieuta – così Gianni ha definito Cecchi – capace di stimolare in me la voglia di ricordare, di pensare e di raccontare”.

“Ho cercato di vivere una vita ordinaria, ma fortunatamente non ci sono riuscito” si legge sul retro del libro. Questo spiega perché, ha raccontato Cecchi, “scrivere un libro su Gianni è stato tremendamente difficile. Dietro questo personaggio c’è uno spettacolo continuo e tutte le sue storie raccontano un'altra storia”.

Tra immagini d’epoca, capaci di raccontare visivamente chi è e chi è stato Mercatali, il libro racconta di un uomo dalla capacità di essere sempre attuale, di mantenere un rapporto diretto col proprio tempo e, anzi, di seguire il proprio tempo cambiandolo ed anticipando quello immediatamente successivo. “I miei segreti per essere sempre attuale? Energia, curiosità, che non è altro che la benzina capace di alimentare la prima, ed amicizia, perché chi sente questo sentimento vive anche la coscienza di voler dare e di volersi aprire”.

“My Way” non racconta una biografia canonica, ma una biografia fatta di ricordi ed aneddoti con personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese dalla moda, al cinema fino alla cucina. La vita di Gianni Mercatali è la storia di un uomo capace di vivere ogni istante come unico ed insostituibile godendone e facendone tesoro. Un uomo che ha cominciato, fin da ragazzino, il proprio viaggio verso ciò che è diventato, e ciò che rappresenta, conoscendo personaggi illustri, frequentando gli ambienti più esclusivi di Firenze, ed assaporandone gli aspetti più nascosti.

La storia comincia proprio nella Firenze degli anni sessanta con un giovanissimo, poco più che adolescente, Mercatali che, dopo gli anni delle feste della domenica pomeriggio, organizzate alla parrocchia della Santissima Annunziata, si allarga alla possibilità di aprire i primi locali di intrattenimento fiorentini facendo, in poco tempo, della sua passione un lavoro. Ma la sua aura non si fermerà a questo: con una laurea in teoria della comunicazione si occuperà di promuovere alcuni brand tra cui Cartier ed il marchio di roulotte Laika che, grazie al suo spirito creativo ed innovativo, ben presto diventeranno marchi tra i più famosi al mondo.

La crescita di quest’uomo innamorato delle belle cose, della bella vita, del buon vino e della buona cucina diventa presto inarrestabile: una breve parentesi cinematografica, la passione per le automobili di lusso, l’avvicinamento alla nouvelle cuisine e la passione per il cibo ed il vino che lo porteranno a divenire un esperto nell’abbinarli, con gusto e sentimento, e che lo condurranno a conoscere alcuni dei re della cucina mondiale dell’epoca, come Gaston Lenotre, che riuscirà a portare a Firenze. C’è poi il legame entusiasmante, e fatto di colpi di scena, con la moda fiorentina che lo vedrà collaborare con l’amico Stefano Ricci nel tentativo di portare, per la prima volta, nei palazzi del capoluogo toscano, come Palazzo Vecchio, la moda facendone uno scenario unico per ospitare le passerelle più famose.

Il libro racconta anche del suo amore per la Versilia e per quella tenda, al Bagno Silvio di Forte dei Marmi, che da sessant’anni è teatro delle sue vacanze estive che proprio vacanze non sono dal momento che il suo “tavolo sulla spiaggia”, divenuto un punto di riferimento ed un simbolo al Forte, è la base da cui continuare il proprio lavoro entro terraneo sotto il sole cocente.

Una vita fatta di innumerevoli amori e passioni, ma un unico perno attorno a cui ruotano tutti questi aspetti: l’amicizia e, ancora più forte e disarmante, l’amore che da trent’anni lo lega alla compagna, Flavia Panigada, donna semplice ed al tempo stesso aristocratica, a cui nel libro viene dedicata una pagina con un ritmo ed una veridicità di emozioni commovente e coinvolgente.

Certo è che da un uomo così innamorato della vita, e della bella vita, e capace di viverla con un entusiasmo ammirabile e, perché no, invidiabile, molti non si aspetterebbero alcuni degli aneddoti che emergono dal libro: un Mercatali timido, catechista, regista e dedito a ritiri spirituali in un monastero. Ma il libro, per quanto racconti una biografia, è difficile proprio perché cerca di sviscerare uno uomo dalle mille sfaccettature, una vita piena e ricca ed un personaggio estremamente “proteico”.

Dopo “i primi settant’anni” Gianni Mercatali conserva ancora intatta quella voglia di vivere, quell’entusiasmo e quella capacità di stare in mezzo alla gente e di riunire gente che, dalle parole impresse sul libro, possedeva quel giovane fiorentino intento a organizzare, divertire e divertirsi con l’ingenuità di chi non può immaginare ciò di cui diverrà artefice in futuro.