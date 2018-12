Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra dei presepi trasportabili

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:41

Si apre la mostra dei presepi trasportabili organizzata da Il Baluardo gruppo vocale lucchese in collaborazione con la Comunità di S. Maria Nera. La mostra avrà luogo in S. Maria Corteorlandini (S. Maria Nera g.c.) via S. Giovanni Leonardi e sarà aperta tutti i giorni (escluso il 1 gennaio) da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio con orario 9.30 -12/ 16-18 nel rispetto delle funzioni religiose.



L'ingresso alla mostra è libero. I graditi visitatori saranno invitati ad esprimere 3 preferenze degli oltre 25 presepi presentati. Al termine verrà consegnato il premio Rovaldo Taddeucci presepista pluripremiato ( vedi foto allegata) . La mostra fa parte dell' itinerario Terre dei presepi che ha visto lo scorso anno la partecipazione di oltre 2 milioni di persone . Per l'inaugurazione sabato 8 dicembre alle ore 17,30 concerto de Il Baluardo e dei piccoli del Coro del Sole diretti da Elio Antichi . Nella splendida chiesa di S. Maria Nera sarà allestito come di consueto il presepe monumentale di 1600 vero gioiello con le statue ad altezza naturale. Sempre sabato 8 dicembre iniziano i concerti di Natale organizzati dalla delegazione della provincia di Lucca della Associazione Cori della Toscana , da Il Baluardo gruppo vocale lucchese e dalla Compagnia Balestrieri di Lucca . La rassegna è dedicata al ricordo di don Emilio Maggini maestro indiscusso che ha fatto conoscere la grande musica ai lucchesi e non solo ad essi.



I concerti saranno presentati tutti i sabato pomeriggio e si concluderanno domenica 6 gennaio 2019. Inizio dei concerti ore 16,30 presso la casermetta San Pietro sede della Compagnia Balestrieri di Lucca ( di fronte al Villaggio del Fanciullo ) sulle Mura Urbane. Inizia la Polifonica Amici della Migliarina diretti dal m. Rossano Galli che presenterà brani classici . Locale riscaldato , ingresso libero . info 348 2334867sia la mostra dei presepi che i concerti di natale hanno il sostegno della Fondazione CRL, del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.