Inaugura la mostra personale di Federica Filippelli ad 'OlioSuTavola'

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:13

Si inaugura venerdì 14 dicembre alle 18,30 ad 'OlioSuTavola Art Gallery' in via del Battistero 38 la mostra personale di Federica Filippelli "Città fluide", che resterà aperta fino al 6 gennaio.



«Federica Filippelli – scrive la storica dell'arte Sara Guazzelli – torna con un nuovo ciclo di lavori sulla città; i riferimenti iconici che hanno caratterizzato la produzione precedente sono stati abbandonati, come afferma Federica, "verso una rappresentazione della città nei suoi angoli meno noti e identificabili".



L'artista crea delle composizioni che ricordano le inquadrature di una macchina fotografica, realizzando una foto dunque, nella quale la frenesia dei ritmi che invadono la città, non dà il tempo di mettere a fuoco lasciando che le troppe informazioni visive ci assalgano, in una rapida sequenza sovrapponendosi l'una all'altra come immagini della memoria che, ricomposte a distanza di tempo, riaffiorano morbide e mutevoli. Il nuovo percorso della pittrice non si limita a viaggiare nei meandri della memoria, ma cerca anche di esplorare la sensazione di perdita di identità tipica della vita all'interno di una grande dimensione come quella della metropoli, raggiungendo quell'anonimato misto alla piacevole sensazione di essere invisibili. In sostanza ci troviamo in un non-luogo, dove la perdita di memoria e d'identità ha lasciato spazio a qualcosa di nuovo, che potrebbe essere ovunque e in qualsiasi stagione, silenzioso e sfuggente come un liquido».