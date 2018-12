Cultura e spettacolo



“Io non ho paura": reading poetico-musicale dedicato a tutte le donne

lunedì, 17 dicembre 2018, 10:58

Dedicato a tutte le donne. Mercoledì (19 dicembre) alle ore 21, promosso dall’Associazione amici dell’Agora, presso l’Auditorium di Piazza dei Servi, reading poetico-musicale “Io non ho paura – Parole di donna” con al termine una proiezione di foto musicate dal titolo “Donne in movimento a Lucca” di Gianni Quilici.

Protagoniste della serata la cantante Rosalba Ciucci, accompagnata dal chitarrista Ambrogio Pagani, le lettrici Sandra Tedeschi e Simona Fazzi, e l’ideatore della serata Gianni Quilici.

“Io non ho paura” è articolato in sette movimenti, che corrispondono a condizioni e sentimenti presenti nel genere umano, ma nella donna con sue precise specificità e originalità: la paura e l’audacia, la lotta, il mutamento, l’amore, in particolare quello adolescenziale, l’ eros come mistero, ed infine la libertà che non vorrebbe limiti.

Sandra Tedeschi e Simona Fazzi interpreteranno testi di poesie, pagine di diario o riflessioni di Marina Abramovic e Anais Nin, di Luciana Castellina e Alda Merini, di Lidia Ravera e di Nada e, tra l’altro, di autrici lucchesi Letizia Pantani, Stefania Baschieri e Laura Bartolini, alternate alla voce potente e calda di Rosalba Ciucci, che si cimenterà con canzoni di Fabrizio De Andrè e Bruno Lauzi, Fiorella Mannoia e Teresa Gatta, Enzo Jannacci e Patty Pravo.

Ingresso libero.