La Basilica di San Frediano: tra santi e miracoli

sabato, 15 dicembre 2018, 21:59

Passeggiando per Lucca, è impossibile non notare l'imponente facciata culminante nel luminoso dorato mosaico della Basilica di San Frediano. Molti ne conoscono il nome, ma pochi forse la storia e l'importanza che fin da tempi remoti ebbe per la città.

La nostra visita non solo vi darà modo di venirne a conoscenza, ma insieme scopriremo inoltre le vicende e i miracoli di alcuni dei santi legati alla Basilica che hanno dato vita alla fervente spiritualità lucchese dal Medioevo fino ai nostri giorni.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 14.50 davanti alla Basilica di San Frediano.

Prezzi:

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto (fino ai 10 anni): 8 euro

Guide turistiche (portare tesserino da mostrare): 5 euro

Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare (WhatsApp o telefonata) : 3477600782 - 3288871434