La Cattiva Compagnia & Cristiana Traversa presentano “Ernest & Celestine” adattamento teatrale dal racconto di Daniel Pennac

sabato, 29 dicembre 2018, 12:21

Epifania nel segno della buona musica a ritmo di jazz nella Chiesa di San Francesco. Un appuntamento inedito quello organizzato dal Circolo del Jazz, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per domenica 6 gennaio alle 18, quando, per la prima volta verrà eseguito a Lucca il...

sabato, 29 dicembre 2018, 08:48

Chiuderà domenica 6 gennaio la mostra “Angeli, litografi a Lucca”, a cura di Mauro Lovi, che ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:51

“Dalla Costituzione continua ad arrivarci, 70 anni dopo, un messaggio di uguaglianza e di solidarietà sostanziale”. Così Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, sintetizza il senso del suo ultimo libro “La Costituzione: un manuale di convivenza” (edizioni Paoline), che domani, alle 17.30, presenterà a Lucca

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:11

Associazione musicale lucchese, Lucar-Bmw e Loggia “Francesco Burlamacchi” del Grande Oriente d’Italia, confermano il loro impegno per la crescita dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Sta per partire, infatti, il secondo anno del progetto “Adotta uno studente”, che mette a disposizione 6 mila euro in due anni per il...

giovedì, 27 dicembre 2018, 11:21

Il tour europeo di Sting, "My Songs", che partirà la prossima estate con show e concerti in festival prestigiosi, farà tappa in Italia il 29 luglio al Lucca Summer Festival

domenica, 23 dicembre 2018, 13:45

Oltre la metà dei biglietti già venduti per lo spettacolo del 5 gennaio in favore dei pazienti psichiatrici assistiti da "Archimede" e "Normalmente" con la cooperativa "La Mano Amica". La biglietteria del Teatro del Giglio riapre il 27 dicembre