La provincia pubblica on line la guida consapevole utile per la scelte della scuola superiore

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:39

Un utile e dettagliato vademecum per scoprire quali sono le proprie attitudini e le proprie inclinazioni per scegliere in maniera consapevole la scuola superiore.

E' stata aggiornata, a cura dal Servizio Politiche al Cittadino, la pubblicazione "Conoscere per scegliere" con l'intento di offrire un'utile e consapevole guida agli studenti e alle loro famiglie in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019-2020 che scadono il 31 gennaio, in anticipo rispetto agli ultimi anni.

In tempi di crisi occupazionale come quelli che stiamo vivendo con schiere di giovani che fanno fatica, più che in passato, ad accedere al difficile mercato del lavoro, risulta sempre più determinante la scelta di un percorso di studi superiore non solo "ritagliato" sulle proprie inclinazioni, ma anche sempre più mirato anche ad una prospettiva lavorativa futura o, eventualmente, alla facoltà universitaria ambìta.

E' anche per questi motivi che la Provincia di Lucca, da sempre impegnata sul fronte dell'orientamento scolastico nell'ambito dell'istruzione pubblica, ha deciso di distribuire a tutte le scuole medie del territorio il vademecum.

"La guida – spiega il consigliere provinciale con delega all'istruzione Luca Poletti – rappresenta uno strumento importante realizzato sulla scorta delle positive esperienze precedenti, integrata in molte sue parti anche in virtù delle varie riforme della scuola superiore, come quella del 2010-2011, e della maggiore autonomia ad introdurre nuovi corsi concessa agli istituti. E' vero che molte informazioni ora si trovano sui portali web delle singole scuole ma la guida è uno strumento generale che permette di avere una visione completa su tutti gli indirizzi scolastici che costituiscono l'offerta formativa del territorio provinciale. Mette al centro lo studente e la famiglia, ed è stata pensata come un vademecum facile da consultare, articolato in testi descrittivi, schede orarie delle lezioni e scuole suddivise per ambiti territoriali in modo da accompagnare nella scelta scolastica, valorizzando le potenzialità di ogni ragazzo e fornendo vari elementi di valutazione e importanti indicazioni sui nuovi percorsi introdotti dalla riforma. Una scelta più consapevole diminuisce l'apprensione e consente agli studenti di cominciare il nuovo corso di studi sapendo che questo può rispondere alle proprie aspirazioni".

Scorrendo le 220 pagine della guida, anche grazie ad una sezione iniziale che ne semplifica la lettura, si possono scoprire in dettaglio tutti icorsi, i progetti di studio e gli indirizzi autonomi, ossia le proposte formative dei singoli istituti, in un mare magnum di offerte diversificate che, da una parte, rappresenta sicuramente una risorsa, ma al tempo stesso potrebbe essere fonte di possibili incertezze per la scelta finale. Oltre alle schede dei singoli istituti superiori, con l'elenco delle materie suddivise nei cinque anni del corso di studi, le indicazioni sulle opzioni delle aree di indirizzo degli istituti tecnici e dei professionali, tutte le sedi, i recapiti e i riferimenti principali delle scuole superiori della provincia di Lucca. Le schede dei singoli istituti sono divise per aree territoriali e aree di indirizzo (licei, istituti tecnici, scuole professionali) per facilitare una consultazione anche in relazione alla zona di residenza.

Ad impreziosire la guida ci sono anche due allegati molto dettagliati sui corsi serali e sui corsi di istruzione e formazione professionale dedicati ai giovani (IEFP) .

La guida "Conoscere per scegliere" in formato digitale e gli allegati relativi ai corsi serali e ai corsi di formazione professionale saranno distribuiti per posta elettronica a tutte le scuole medie della Provincia di Lucca, agli sportelli dei Centri per l'Impiego e a tutti i 33 Comuni del territorio.

La pubblicazione è consultabile on line e scaricabile dal sito web istituzionale della Provincia all'indirizzo www.provincia.lucca.it/brochure-orientamento-scolastico