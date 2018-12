Cultura e spettacolo



La scuola di Vallebuia si presenta

giovedì, 6 dicembre 2018, 21:00

Tempo di iscrizioni scolastiche: si avvicina un periodo importante per le famiglie che devono iscrivere i figli a scuola. Giornate di scuola aperta e open day caratterizzeranno le scuole nei prossimi giorni per offrire alle famiglie informazioni utili riguardanti strutture e offerta formativa.



La scuola primaria di Vallebuia apre le porte alle famiglie martedì 11 dicembre alle ore 17: i bambini potranno partecipare a piccoli laboratori artistico espressivi con le insegnanti e gli alunni più grandi che già frequentano la scuola; i genitori si confronteranno con le insegnanti che presenteranno gli spazi, i metodi educativi e forniranno informazioni sull’organizzazione della scuola.



Il plesso scolastico di Vallebuia dell’Istituto Comprensivo Lucca 4 è ubicato nella zona nord del Comune di Lucca in un ambiente tipico della campagna lucchese; raccoglie l’utenza di varie frazioni della zona in un contesto culturale dove la scuola rappresenta un luogo di aggregazione significativo e incisivo per le famiglie. In un tempo di continui mutamenti sociali, economici ed anche culturali la scuola di Vallebuia si è rinnovata per cercare di rispondere alle esigenze delle giovani famiglie che abitano nella zona: l’orario è stato rimodulato sul modello settimana corta ( dal lunedì al venerdì ) con due pomeriggi in cui viene prolungata l’attività scolastica; su iniziativa di un comitato di genitori attivi e propositivi è stato attivato un servizio di mensina e doposcuola attraverso momenti di gioco e supporto allo svolgimento dei compiti nei pomeriggi in cui non è prevista l’attività scolastica. Nella scuola si vive un “tempo” a misura di bambino e di famiglie; il team docenti affiatato e attento alle varie esigenze offre un modello educativo che modula e coniuga nuove tecnologie, metodologie nuove e stimolanti con uno sguardo attento al territorio e al bagaglio culturale del territorio, della zona e della città.