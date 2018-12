Cultura e spettacolo



“La Strada dei Samouni” e anticipazioni 2019 al Circolo del Cinema

mercoledì, 19 dicembre 2018, 08:56

Si conclude l’anno cinematografico 2018 del Circolo del Cinema di Lucca con un film in prima visione.

Giovedì 20 dicembre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film La Strada dei Samouni di Stefano Savona. La piccola Amal ha un sorriso che illuminerebbe tutta la striscia di Gaza e ci accompagna , come Virgilio, in un viaggio mai tentato prima, nella memoria e nell’orrore, per metà documentario e per metà cinema d’animazione in un mix di immagini di grande realismo e di tavole graffiate a mano, vibranti di vita da un team di animatori guidati da Simone Massi, unendo la forza della testimonianza alla suggestione della poesia. Vincitore del Premio come Miglior Documentario a Cannes.Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Il Circolo si fermerà per la pausa natalizia e riprenderà la programmazione il 14 gennaio con un omaggio a Bernardo Bertolucci a San Micheletto e dal 17 gennaio al Cinema Centrale con nuove prime visioni, tra cui gli ultimi film di Nanni Moretti e Mario Martone.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.