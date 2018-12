"L’albero dei frutti selvatici" e "Splendor", i prossimi appuntamenti al Circolo del Cinema

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:38

Giovedì 6 dicembre,dalle ore 10, Fondazione Campus organizza uno speciale open day per far conoscere tutti i propri percorsi formativi: i corsi di laurea triennale e magistrale in Turismo, il corso post diploma Scuola MADE e la scuola di lingue Campus

lunedì, 3 dicembre 2018, 11:59

Emiliano Ricciardi, professore di Neuroscienze cognitive a IMT, ha ricevuto il Premio SIPF per la sua carriera accademica e scientifica. Il premio viene attribuito ogni anno a un ricercatore italiano di età inferiore ai 45 anni, che si sia distinto per il contributo nell'ambito della psicofisiologia e delle neuroscienze cognitive

lunedì, 3 dicembre 2018, 11:11

Dagli Stati Uniti a Siena, il 'sogno americano' della musica classica toscana prende forma. Da venerdì 7 a martedì 11 dicembre la Dartmouth Symphony Orchestra farà tappa in Toscana per esibirsi, per la prima volta, con l'Orchestra Toscana dei Conservatori in un originale tour che toccherà Firenze, Montepulciano, Lucca e...

lunedì, 3 dicembre 2018, 08:55

Il podio finale del circuito di Coppa Italia LIS vede la compagnia di Città della Pieve sul gradino più alto, grazie al punteggio della combinata, seguita da Montefalco e Lucca (Contrada Sant'Anna in Piaggia), vincitrice dello scorso anno. Quarto posto per gli atleti di Borgo San Lorenzo di Alba e...

domenica, 2 dicembre 2018, 12:12

Un regalo unico, per i suoi settant’anni, dapprima inaspettato poi costruito in coppia. Lo ha fatto Umberto Cecchi, giornalista ed ex direttore de La Nazione, all’amico, fiorentino di nascita e lucchese per amore, Gianni Mercatali

domenica, 2 dicembre 2018, 09:51

Al via una serie di iniziative di carattere laboratoriale che si terranno il 13 dicembre, dalle 9 alle 12.30, nei locali dell’ISI Pertini di Lucca. Il titolo dell’evento, fortemente caldeggiato dal dottor Daniele Venturi, è “Insieme per la Legalità. Incontro con Giovanni Impastato"