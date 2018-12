Cultura e spettacolo



Lectio magistralis di Michele Girardi sul Trittico pucciniano

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:59

Lo storico della musica Michele Girardi sarà a Lucca il 14 dicembre (ore 17.30, Casermetta San Colombano), giorno esatto in cui ricorre il centenario della prima assoluta di Trittico al Metropolitan di New York, per proporre al pubblico dei Puccini Days – nella lectio magistralis dal titolo «Tre atti unici verso la morte» - una suggestiva ipotesi ermeneutica legata alla biografia del Maestro: che «esista uno stile tardo, legato – scrive Girardi - all’intuito dell’autore che percepisce il proprio destino e l’imminenza della fine», leggendo «il percorso drammatico che inizia nel Tabarro, prosegue in Suor Angelica e si chiude rigorosamente con Gianni Schicchi, anche come un cammino verso la morte, una sorta di “esorcismo” dell’autore che con la musica concretizza il presentimento della propria dipartita.» L’appuntamento di approfondimento sul Trittico pucciniano, a ingresso libero e gratuito, è realizzato dal Centro Studi Giacomo Puccini in collaborazione con Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio.

Michele Girardi insegna nel Dipartimento di filosofia e beni culturali dell’Università di Venezia. La sua opera più rappresentativa è Giacomo Puccini. L'arte internazionale di un musicista italiano (Venezia, Marsilio, 1995, 20002, premio «Massimo Mila» nel 1996; trad. ingl. Puccini: His International Art, Chicago, The University of Chicago Press, 2000, 20022). Specialista dei secoli xix e xx, e in particolare di teatro musicale fin de siècle, è autore di estesi saggi su Berg, Boito, Massenet, Verdi e altri, apparsi su libri e riviste specialistiche europee e statunitensi. Ha curato la serie di numeri monografici «La Fenice prima dell’opera» (2002-2015), ed è socio fondatore, membro del comitato scientifico del Centro studi Giacomo Puccini di Lucca (1996) e curatore di «Studi pucciniani». Ha collaborato e collabora coi maggiori teatri del mondo, e alcune fra le più importanti istituzioni musicologiche negli U.S.A., in Francia, Germania, Russia, Svizzera e Taiwan.

