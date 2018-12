Cultura e spettacolo



Live Lum con Niki La Rosa e Gianluigi Bianchi

lunedì, 17 dicembre 2018, 08:44

Prima di scegliere portare Live Lum fuori dal solito giro, fino al circolo Arci Sant'Alessio scriveva del Lum una delle sue collaboratrici, Bianca Leonardi:

"La vita abbatte e schiaccia l'anima, l'arte ti ricorda che ne hai una" recitava queste parole la famosa attrice teatrale statunitense Stella Adler. Che mondo curioso e famelico quello dell'arte, una realtà che vive nel profondo della nostra anima ma che troppe volte sentiamo lontana, ignorandola. È difficile vivere di arte, come si dice comunemente "di arte e cultura non si mangia" ma è davvero così? No. Nella crescita di una persona la sua anima non viene forgiata dal denaro ma viene forgiata dai modelli di persone coraggiose che ha incontrato, dagli ideali belli di arte che ha conosciuto e dalle varie tematiche che ha approfondito nella propria vita e questo è quello che, in una realtà piccola e provinciale come quella in cui abitiamo, un'associazione di ragazzi affamati di arte e cultura ha deciso di fare: si tratta del Lum, movimento artistico che si pone come obiettivo quello di "dar da mangiare all'anima".

Ed è sulla spinta di queste parole che chiudiamo questo tortuoso 2018, insieme ad una delle belle anime della famiglia LUM, a salire sul palco sarà Niki La Rosa, che animerà il nostro settimo LIVE LUM al Circolo ARCI Sant'alessio, stavolta di Giovedì,20 dicembre, dalle 21:30.

Niki La Rosa, cantautore italo scozzese con all'attivo 4 album, inizia a suonare la chitarra all'età di 10 anni e non la lascia più, complice il fatto di essere cresciuto in una famiglia di artisti e musicisti. Si esibisce nei club di Italia e come artista di strada in tutte le piazze italiane ed europee con la sua chitarra in spalla: "la strada è il miglior palcoscenico" racconta sempre Niki. Negli ultimi anni ha scritto diverse colonne sonore e ha pertecipato al progetto "Playing For Change" cantando una canzone commissionata dalla Bill Gates Foundation. Preziosa inoltre la collaborazione con Francesco Nuti che lo vede interprete di una canzone del suo ultimo album. Nel gennaio del 2017 esce il suo ultimo disco intitolato US che vede la partecipazione di Piero Perelli alla batteria, Massimo Gemini al sassofono, Marco Bachi al basso e Roberto Luti alla chitarra elettrica. Presto tornerà in sala di registrazione con il suo quinto album album e intanto è sotto contratto con la "Soda Box Music", una Publishing Company americana. Nel 2018 fa parte del progetto Campus della Musica portato avanti da Claudio Fabi, padre di Niccolò Fabi, ed è all'interno della compilation del Campus della Musica distribuita dalla Universal, che presenta insieme agli altri artisti viaggiando in tour per tutte le principali città italiane.

L'ultimo appuntamento dell'anno, dunque, per il LUM al circolino che arricchiremo di un'esibizione di Gianluigi Bianchi, in un monologo teatrale che aprirà la serata. Una serata imperdibile in cui scambiare gli auguri per un 2019 all'insegna dell'arte e della musica.