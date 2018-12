Cultura e spettacolo



"L'Ora di Teatro", quarta giornata al Rassicurati di Montecarlo

sabato, 1 dicembre 2018, 11:40

Domenica 2 dicembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la quarta giornata della decima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica 2 dicembre al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo, alle 16, la performance socio-educativa “Eroi di classe” a cura degli studenti della ex classe 3 C della Scuola Secondaria di Primo Grado “Gino Custer De Nobili”.

Lo spettacolo

Il professore spera di far riflettere la classe sugli eroi della storia e della legalità, ma la lezione sembra avere un andamento autonomo: i personaggi della discussione si materializzano e si confrontano con gli studenti, sotto lo sguardo incredulo e spaventato del professore. Una situazione inverosimile, ma che suscita dubbi e interrogativi: chi sono gli eroi? Quali sono i modelli che ci vengono proposti? Ci sono solo eroi o anche antieroi?

Con Verhulst Elia / Professore • Siria Laschi / La permalosa • Jacopo Morales / Il fannullone • Lucrezia Galeotti / L’ansiosa • Samuele M. / Il secchione • Asia Zahid / La vamp • Lucrezia Bianchi / La dark • Samuele Giannoni / Il Buffone • Sofia Mannucci / Giovanni Falcone • Agnese Mori / Paolo Borsellino • Alessio Andreotti / Tano Badalamenti • Diego Minciotti / Toto Riina • Anita Bartoli / Patch Adams • Molly Luporini / Adolf Hitler • Eleonora Bondioli / Rosa Parks • Alessio Andreotti / Pablo Escobar • Emilia Ragghianti / Alfonsina Strada • Pietro Ausquya / Cristiano Ronaldo • Nicole Baldi / Tess Holiday • Andrea Corti / Superman-Clark Kent • Pietro Ausquya / Mr. Robot

Aiuto regia: Margherita Fantasia (studentessa)

Insegnante referente: Angela Giannoni

Supporto tecnico: prof.ssa Isabella Leone e prof. Antonio Leoni

Regia di Giovanni Fedeli e Tiziana Rinaldi

A seguire, alle ore 17:30 circa, in concorso la Compagnia “Gli amici di Jachy” di Genova di “7 minuti” di Stefano Massini

Lo spettacolo

Una vecchia e gloriosa azienda tessile viene comprata da una multinazionale. Sembra che non si preparino licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare un sospiro di sollievo. Però c’è una piccola clausola nell’accordo che la nuova proprietà vuole far firmare al Consiglio di fabbrica. Chiuse in una stanza a discutere, undici donne dovranno decidere se accettare la riduzione di sette minuti della pausa pranzo. Sette minuti sembrano pochi e la portavoce del Consiglio di fabbrica all’inizio è la sola ad avere dei dubbi. Con coraggio e determinazione, la non più giovane operaia riuscirà tuttavia a instillare nelle altre donne il dubbio che quei sette minuti siano qualcosa di più di una manciata di secondi, ma nel farlo affronterà invidie, sospetti e risentimenti, pagando un prezzo molto alto. Il finale è aperto e sospeso: perché molto più importante del risultato della votazione è forse quella lezione di democrazia, di partecipazione e di pensiero critico che Blanche lascia in eredità alle colleghe, soprattutto alle più giovani e ciniche.

L’originale percorso di Stefano Massini nei territori del teatro politico e sociale lo riporta, in questo caso, sui binari di uno schema classico basato su un fitto dialogo a molte voci in una scena fissa. Il modello potrebbe essere quello di “La parola ai giurati”, un famoso film scritto da Reginald Rose e diretto da Sidney Lumet. Come in quel film i componenti della giuria rappresentavano uno spaccato della variegata società americana degli anni Cinquanta, così in “7 minuti” emerge la complessità della società europea di oggi (la pièce è ambientata in Francia, dove è avvenuto il fatto di cronaca da cui Massini prende spunto): le undici protagoniste sono diverse per età, provenienza, esperienze di vita, paure e ossessioni; alcune più conformiste altre più ribelli. Ma competizione generazionale e competizioni etniche sono alla fine guerre fra poveri al cospetto di un «padrone» sempre più anonimo, cinico ed esigente col quale, volenti o nolenti, tutti prima o poi devono fare i conti.

Con Federica Menini / Blanche • Ornella Sansalone / Odette • Anita Falchi / Sabine • Isabella Loi / Sophie • Marta Levrero / Lorraine • Anna Bardelli / Arielle • Laura Lovato / Mireille • Daniela Nugnes / Rachel • Maria Onni / Mahtab • Cinzia Quesada / Zoelie • Nastja Radovanovic / Agnieska

Regia di Paolo Pignero

Il prossimo appuntamento!

Domenica 9 dicembre 2018, dalle ore 16

Performance socio-educativa (alle ore 16)

Istituto Comprensivo Lucca 5 - Scuola Primaria “Carlo Lorenzini” / San Pietro a Vico

“Gulliver, paese che vai, usanze che trovi” ispirato a “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift, adattamento teatrale di Tiziana Rinaldi

Spettacolo in Concorso (alle ore 17:30)

Associazione Culturale Trinaura / Siracusa

“Una sola storia” tratto dall’omonimo romanzo di Elita Romano, drammaturgia di Tatiana Alescio

Ingresso: intero € 7,00 / ridotto, per bambini fino a 12 anni, € 4,00

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa € 7,00 (€ 4,00 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.