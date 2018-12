Cultura e spettacolo



Luca Trapanese e Luca Mercadante presentano "Nata per te"

martedì, 11 dicembre 2018, 13:21

Giovedì pomeriggio, 13 dicembre, nell’Aula Magna della Cappella Guinigi dell’IMT nel complesso di San Francesco (ingresso via della Quarquonia), alle 18.00 gli autori Luca Trapanese e LucaMercadante presenteranno il libro "Nata per te", pubblicato da Enaudi.

"Nata per te" è un libro che tutti dovremmo leggere. E' una storia che ha ricevito l’attenzione da parte dei media nazionali perchè parla a noi tutti, che ci ricorda che è ancora possibile scegliere di restare umani.

Non è semplicemente la vita di una bambina, ma è il racconto di come nasce una famiglia. Protagonista la piccola Alba, nata con Sindrome di Down, lasciata in ospedale dalla mamma e rifiutata da più famiglie adottive. Fino a quando il tribunale non ha deciso di affidarla al suo papà Luca, con il quale ora vive serena e felice come ogni bambino di 18 mesi dovrebbe poter fare.

Gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale con Luca Trapanese è stato inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i single. Ma Luca non è spaventato. Di battaglie ne ha combattute tante, conosce il dolore e ha imparato a trasformarlo, abbattendo muri e costruendo spazi di solidarietà. Il suo non è un gesto caritatevole: vuole semplicemente una famiglia. e per difenderla consegna la sua storia a un altro padre, che ha la sua età e il suo stesso nome, ma non potrebbe essere più diverso. Luca Mercadante è ateo e favorevole all'interruzione di gravidanza ed è convinto che la paternità passi per il sangue prima che per l'accudimento.

Cosa resta del padre quando è privato anche di qualcuno che possa raccogliere la sua eredità intellettuale? Dal racconto della vicenda di Alba, tra difficoltà pratiche, momenti di sconforto e molta gioia, affiorano inattese le ragioni di una scelta importante e fortissima.

Gli autori dialogheranno con Gina Truglio, imprenditrice e operatrice culturale, e Domenico Raimondi, presidente di Andare oltre si può e saluteranno il pubblico disponibili a firmare i propri libri.

L’iniziativa è parte del progetto 2018 dell’associazione Andare oltre si può che che da sei anni promuove iniziative culturali e artistiche sui temi delle differenze e delle diversità attraverso iniziative creative, spesso di rilievo nazionale, con la finalità di diffondere la cultura dell’accoglienza e delle diversità.

Gli autori

Luca Trapanese (1977) si dedica al volontariato dall'età di quattordici anni. Coordina progetti di sviluppo economico e sociale in India e in Africa. Ha fondato la onlus A Ruota Libera, punto di riferimento per le famiglie napoletane con persone disabili, ma anche comunità per ragazzi orfani e disabili, una scuola di recupero di antichi mestieri napoletani per giovani disagiati e una casa-famiglia per bambini con gravi patologie, unica in tutto il Sud Italia. Per Einaudi ha pubblicato, con Luca Mercadante, Nata per te (2018)

Luca Mercadante (1976) ha ricevuto la menzione speciale della Giuria della XXX edizione del Premio Calvino per il romanzo Presunzione, che uscirà nel 2019 per minimum fax, e ha pubblicato racconti su diverse riviste letterarie. Per Einaudi ha pubblicato, con Luca Trapanese, Nata per te (2018).