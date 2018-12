Cultura e spettacolo



Lucca Puccini Days: giovedì al Teatro San Girolamo il concerto “Giacomo Puccini in duo” del duo pianistico Datteri-Lencioni

martedì, 11 dicembre 2018, 17:03

Giovedì 13 dicembre (ore 21) un nuovo, intrigante appuntamento nel cartellone dei Puccini Days con il Duo pianistico Datteri-Lencioni, che si esibirà al Teatro San Girolamo nel concerto dal titolo «Giacomo Puccini in duo». Un’occasione davvero imperdibile per conoscere le celeberrime melodie del Maestro eseguite nell’insolita versione per pianoforte a quattro mani, spaziando da La bohème a Tosca a Manon Lescaut, passando attraverso il Capriccio sinfonico e lo Scherzo (quest’ultimo, nella riduzione per pianoforte a quattro mani di Michele Puccini da manoscritto, con revisione e integrazione del materiale a cura di Mauro Fabbri). Tutti i brani sono presentati in trascrizioni che si collocano in prossimità temporale con gli originali, e sono per la maggior parte edite da Ricordi.

Il programma del concerto, già inciso per l’etichetta Tactus (grazie al contributo di Fondazione Giacomo Puccini e Fondazione Cavanis di Porcari), vede protagonisti Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni, Il duo Datteri-Lencioni si è formato nell’aprile 1998 con l’intento di unire le due personalità musicali e approfondire un aspetto del pianoforte non conosciuto ed apprezzato quanto lo strumento solistico. Sin dalla nascita ha avuto modo d’imporsi nel panorama cameristico italiano partecipando a Concorsi Nazionali ed Inter- nazionali risultando sempre premiato: Primo Premio Assoluto al Concorso Europeo di Moncalieri e al Concorso Pianistico Città di Albenga, Secondo Premio Assoluto (con Primo non assegnato) al Concorso Internazionale Biennale Carlo Soliva, Secondo Premio alla Coppa Pianisti d’Italia di Osimo, al Con- corso di Esecuzione Musicale Città di Genova e al Concorso Rospigliosi, Terzo Premio al Concorso Internazionale Camillo Togni, al Premio Internazionale Val Tidone, al Riviera della Versilia e al Liburni Civitas.Datteri e Lencioni si sono diplomati al Corso Triennale in Mu- sica da Camera all’Accademia Pianistica di Imola nel settembre 2002 con la menzione speciale. Successivamente, come duo, hanno partecipato a varie Masterclasses: con il M° Bruno Canino a Crema, che ha scelto loro come esecutori del concerto di chiusura del corso; con il M° Konstantin Bogino a Bergamo e a Lucca; si sono inoltre perfezionati presso il Mozarteum di Salisburgo con il M° Aquiles Delle Vigne, esibendosi in un recital alla Wiener Saal. Hanno tenuto numerosi i concerti, in Italia e all’estero, invitati da numerose Associazioni Concertistiche: si sono esibiti praticamente in tutta Italia, mentre in Europa sono da ricordare i concerti tenuti per l’Università Chopin di Varsavia, per il Conservatorio Superiore di Madrid, per gli Istituti di Cultura di Amsterdam, Copenaghen, Amburgo, per enti concertistici in Parigi, Heidelberg, Stoccarda. Nel 2009 sono stati chiamati a tenere una Masterclass alla San Francisco State University (Stati Uniti), esibendosi sia presso la suddetta università, sia presso la California State University. Entrambi sono docenti di pianoforte al Liceo Artistico Musicale ‘A. Passaglia’ di Lucca. Marito e moglie, con i felici impegni familiari seguiti alla nascita delle tre figlie, dal 2009 al 2014 hanno ridotto l’attività in duo; dal 2014 stanno approfondendo l’aspetto del duo pianistico legato alla trascrizione e all'arrangiamento di composizioni orchestrali, riprendendo ad esibirsi regolarmente. Nadia e Fabrizio vivono a Lucca, nel centro storico, a cento metri dalla casa natale di Giacomo Puccini.

Biglietti concerto «Giacomo Puccini in duo»: posto unico 7,00 euro (informazioni, prenotazioni e acquisti alla biglietteria del Teatro del Giglio, aperta al pubblico dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13 e 15-18 e un’ora prima di ogni rappresentazione).

I Puccini Days proseguiranno nei prossimi giorni con la lectio magistralis del musicologo Michele Girardi dedicata a Trittico, nell’anno del centenario della prima newyorkese (venerdì 14 dicembre ore 17.30, Casermetta San Colombano), cui seguirà – martedì 18 dicembre ore 21, Teatro San Girolamo - la pièce teatrale in prima assoluta «Il mio Giacomo Puccini» di e con Guendalina Tambellini dedicata alla figura di Elvira Bonturi. Ultimo appuntamento sabato 22 dicembre (ore 17, ridotto Teatro del Giglio) con la presentazione del volume che raccoglie il copione dello spettacolo Piccolo come le stelle di Elisabetta Salvatori, sulla vita di Giacomo Puccini.

Informazioni dettagliate sul sito teatrodelgiglio.it.

Frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i Puccini Days vantano la prestigiosa media partnership di Classica HD e i patrocini di MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana e AGIS Toscana. Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Banco di Lucca e del Tirreno, EGO Wellness Resort, Manifattura Sigaro Toscano.