Cultura e spettacolo



Mercatino di Natale benefico all'Atelier Ricci di Lucca

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:41

L'Ordine di Malta organizza due giorni dedicati alla vendita natalizia: sabato 15 e domenica 16 dicembre, infatti, a Palazzo Cittadella in via Burlamacchi, nei locali dell'Atelier Ricci, con il patrocinio del comune di Lucca, si svolgerà la vendita a sostegno delle attività di carità del Sovrano Ordine di Malta.

Nel mercatino - allestito nelle sale dell'Atelier e aperto tutti e due i giorni dalle 10 alle 19 - si potranno trovare idee regalo di alcuni selezionati venditori: ci saranno le borse e gli accessori in pelle di Domitilla Gucci e Chiara Manfredi di 'Doc Borse e accessori'; le pashmine di Dianora Salvati; gli abiti per bambini creati da Maria Serena d'Ayala e Margherita Del Luca di 'Maghi e Maci' di Firenze; i libri di Maria Pacini Fazzi Editore; i vini dell'enoteca Costantino Marsili; i prodotti gastronomici de 'Il Cuore'; le essenze, i profumi e i prodotti dell'Officina Santa Maria Novella; l'abbigliamento di Santi e Guerrieri; la bigiotteria creata da Carolina Ravarini di Milano; il vino e l'olio della Fattoria Mazzarosa a San Pietro a Marcigliano e il vino delle Tenute Iacopo Biondi Santi. Tutti gli espositori devolveranno una parte del ricavato delle loro vendite alle attività dell'Ordine.

L'Ordine di Malta, a Lucca, si occupa di portare assistenza agli ospiti delle strutture per anziani non abbienti, assiste persone sole e in condizioni di abbandono, organizzando anche momenti aggregativi e di festa, aiuta le famiglie in difficoltà economica, fornendo loro generi alimentari e medicine, nonché vede i suoi volontari impegnati alla Mensa di via dei Fossi.

Per maggiori informazioni: del.pisa@ordinedimaltaitalia.org.