Musica, conoscenza, persone: lo spettacolo 'Senza confine' fa il tutto esaurito

sabato, 22 dicembre 2018, 17:42

Tutto esaurito per la serata conclusiva dell'anno Sprar (sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) 2018 della provincia di Lucca, realizzata dalla Scuola di musica e teatro QuattroquArti, grazie al progetto promosso insieme con Arci (ente gestore dello Sprar).

Ieri sera, infatti, nell'auditorium dell'Istituto musicale "Luigi Boccherini" è andato in scena lo spettacolo "Emozioni in musica. Storie senza confine", un insieme di canzoni e musiche, di voci e colori, di generazioni e nazionalità che si sono unite in un connubio eccezionale mostrando quanto la complessità dell'integrazione possa dissolversi in uno spazio e in un tempo neutro come quello dell'arte.

Persone (migranti, allievi e insegnanti) che si sono messe in gioco individualmente e collettivamente senza fermarsi di fronte agli ostacoli della lingua, delle differenze culturali o dei documenti amministrativi, che sempre vengono presi come argomento principale quando si parla di accoglienza. Ieri sera, invece, c'era spazio solo per la musica: i ragazzi hanno suonato, ballato, recitato insieme per raccontare, con il linguaggio universale della creatività e dell'arte, che non ci sono confini quando a parlare sono le persone, le loro storie, il loro vissuto.