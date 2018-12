Cultura e spettacolo



Open Day alla Fondazione Campus: porte aperte per conoscere i corsi di laurea e gli altri percorsi formativi

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:38

Giovedì 6 dicembre,dalle ore 10, Fondazione Campus organizza uno speciale open day per far conoscere tutti i propri percorsi formativi: i corsi di laurea triennale e magistrale in Turismo, il corso post diploma Scuola MADE e la scuola di lingue Campus.

Gli studenti che desiderano accedere al corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze del Turismo potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e l’ammissione alla classe 2019-2020. Sarà inoltre possibile visitare la struttura - con i suoi laboratori multimediali, linguistici e informatici -, incontrare studenti, docenti e gli altri membri del Campus, come i responsabili dell’ufficio Career Service, che, grazie a contatti con oltre 600 imprese del settore, avviano i laureandi all’esperienza professionale attraverso stage altamente formativi, che spesso al termine si traducono in assunzione. Fondazione Campus vanta l’82% di placement a sei mesi dalla laurea triennale e il 91% dalla magistrale.

Il corso Scuola MADE in Management della Ristorazione e Discipline Enogastronomiche, giunto quest’anno alla quinta edizione, si rivolge a tutti i giovani che vogliono specializzarsi in cucina, sala, organizzazione di eventi e catering. La particolare formula intensiva prevede sei mesi di lezioni frontali tenute da docenti universitari e professionisti del settore e un periodo di stage curriculare in Italia e all’estero. Il tasso di studenti che lavorano a sei mesi dalla certificazione ammonta in questo caso all’85%.

La Scuola di Lingue Campus offre a giovani e adulti di frequentare corsi di lingua straniera con docenti madrelingua di provata esperienza didattica: corsi di lingue di vario livello e business in inglese, francese, tedesco, arabo, spagnolo e russo; un corso di lingua e cultura giapponese e uno di cinese e un corso di italiano per stranieri.

La giornata di orientamento post diploma si terrà nella sede di Fondazione Campus in Via del Seminario Prima 790 a Monte San Quirico, Lucca. E’ gradita la conferma della propria partecipazione tramite mail all’indirizzo info@fondazionecampus.it o telefonando allo 0583 333420. Per ulteriori informazioni consultare il sito fondazionecampus.it.