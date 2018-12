Cultura e spettacolo



"Open Day" alle Scuole Bilingue di Lucca

martedì, 11 dicembre 2018, 12:11

“Open day” delle Scuole Bilingue di Lucca sabato 15 dicembre 2018 dalle 10:00 alle 12:00 per illustrare l’ampia offerta formativa alle famiglie alle prese con la scelta della scuola dell’infanzia, primaria, media e superiore per il prossimo anno scolastico 2019-2020. Le Scuole Bilingue di Lucca rappresentano un percorso completo in un ambiente protetto, aperto all’internazionalizzazione e alle nuove metodologie didattiche. Un percorso unico sul territorio lucchese, che partendo dall’asilo nido si completa con il diploma quadriennale.



Tutti gli ordinamenti presenti nel plesso sono stati riconosciuti dal MIUR come scuole paritarie: - Asilo Nido “Il Cucciolo” - Scuola d’Infanzia “Il Cucciolo”: sezione bilingue e sezione internazionale - Scuola elementare “English Primary School” - “Scuola Media Internazionale” - “Liceo Linguistico Quadriennale”: indirizzo scientifico e linguistico. Durante la mattinata, dopo l’accoglienza da parte dei dirigenti e una breve presentazione del polo scolastico, le famiglie avranno la possibilità di visitare gli ambienti e toccare con mano le aule ed i laboratori a disposizione agli studenti, inoltre potranno conoscere i nostri insegnati e lo staff direttivo.



I genitori avranno poi occasione di ascoltare l’esperienza diretta di alcune delle famiglie degli alunni iscritti e parlare con gli studenti. Verranno presentate nelle singole sedi l’offerta formativa, le attività extrascolastiche proposte agli studenti e verranno forniti tutti gli elementi necessari per una scelta attenta e consapevole del percorso di studi che attende i ragazzi.



