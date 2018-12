Cultura e spettacolo



Palazzo Ducale: saranno restaurate e valorizzate colonne lignee del Teatro di Elisa Bonaparte Baciocchi

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:47

di barbara ghiselli

“Questo è l'inizio di un percorso e non un punto di arrivo, come punto di partenza è ottimo però infatti finalmente le due colonne lignee dell'antico teatro di Elisa Bonaparte Baciocchi saranno restaurate e valorizzate per poter essere ricollocate a palazzo Ducale dove nei primi del 1800 c'era il Teatro di Corte”. Queste sono state le parole di Roberta Martinelli, presidente dell'associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana, alla conferenza stampa, dove sono state illustrate l'operazione di recupero e valorizzazione delle suddette colonne. Grazie al lavoro di ricerca svolto dall'associazione di cui è presidente Roberta Martinelli e in particolare dall'architetto Velia Gini Bartoli e della storica Monica Guarraccino oltre all'autentificazione di Bernard Chevalier, massimo esperto di storia napoleonica a livello nazionale, è stato possibile far emergere dalla storia le due colonne, rimaste a lungo dietro ad altri materiali nei locali adibiti a magazzino e ad archivio della provincia di Lucca.Si tratta di due elementi già noti all’ente provinciale, che saranno recuperati e valorizzati grazie al sostegno del BancoBPM di Lucca, del Rotary Lucca e della Provincia di Lucca, oltre che della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che da anni rende possibile il lavoro di studio sull’epoca e sulle sue tracce nel nostro territorio, e che potranno così essere ricollocate nel loro ambito originario, il teatro di Elisa, dopo il restauro conservativo.

Alla conferenza è stato ricordato che la valorizzazione dello spazio che la principessa Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone, volle per il palazzo del governo, è infatti iniziata due anni fa con la destinazione di alcune sale del piano nobile di Palazzo Ducale (alcune delle quali dedicate proprio al Teatro di Elisa) che ospitano il percorso olfattivo dedicato ad Elisa e a Maria Luisa di Borbone, che le succedette alla guida della città.

“Sono vere opere d'arte queste due colonne – ha spiegato l'architetto Velia Gini Bartoli - intagliate in legno policromo e argento meccato, alte 2 metri e 18 centimetri e con un diametro di 25 centimetri, e risalgono agli inizi del XIX secolo. Sono testimonianza ed erano parte integrante della struttura (non più presente) del teatro che fu poi rimosso per destinare ad uso ufficio i volumi del palazzo”.

L'architetto ha poi specificato che allo stato attuale, la parte strutturale, liscia, è composta da unico blocco di legno duro, con forma rastremata da cui si stagliano i capitelli corinzi e i basamenti riccamente intagliati con decorazioni a motivo vegetale (fogliame), mentre il resto della struttura è decorato con motivo a “finto marmo” di tonalità ocra gialla e venature verdastre. Sulle colonne sono ancora presenti i ganci metallici per l’ancoraggio ai parapetti.I capitelli, le basi e la decorazione che si prolunga per circa 70 centimetri dalle estremità inferiori sono condotte con doratura a foglia di argento su preparazione a bolo, poi “meccata” per donare un aspetto dorato alla lamina metallica. Il legno di supporto già in antichità ha subito un notevole attacco da parte di insetti che hanno deteriorato e indebolito parti di intaglio, quali i basamenti che in parte sono mancanti, e porzioni di intaglio corrispondenti ai capitelli, e sono ad oggi presenti fessurazioni longitudinali e i punti di connessione fra i segmenti compositivi sono distaccati e pericolanti.

Grande soddisfazione da parte del consigliere provinciale Alessandro Profetti e dalla dirigente settore patrimonio della provincia Rossana Sebastiani per l'importante operazione condotta dall'associazione “Napoleone ed Elisa” che grazie al via libera della Soprintendenza porterà al recupero dei due importanti elementi architettonici; nell'occasione sono stati ringraziati gli sponsor Banco BPM e Rotary che permettono con il loro supporto di restaurare e valorizzare le due antiche colonne lignee.

“Non potevamo non supportare un'iniziativa che ci è parsa fin da subito interessante” ha dichiarato Elena Pieracci, responsabile commerciale della direzione territoriale tirrenica del BancoBPM di Lucca. Dello stesso parere Vittorio Armani del Rotary Lucca che ha sottolineato il valore storico e culturale delle due colonne e si è detto contento di poter sostenere e partecipare con la sua associazione alla loro valorizzazione.

Il 19 novembre scorso è arrivato il via libera al restauro da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggi per le province di Lucca e Massa Carrara che ha visionato il progetto di restauro concordando con la metodologia di intervento proposta. La stessa Soprintendenza, oltre ad autorizzare il restauro, concede il nulla osta all’esposizione futura delle due colonne all’interno di Palazzo Ducale e si riserva di esercitare l’azione di verifica e di sorveglianza sui lavori di restauro.

Ilaria Boncompagni e Marcello Lera, funzionari della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggi per le province di Lucca e Massa Carrara, hanno fatto presente l'importanza del lavoro di rete tra enti, associazioni e sponsor per questa operazione di recupero e di valorizzazione delle colonne lignee. Presente alla conferenza anche Beatrice Speranza, già curatrice dell'allestimento del percorso olfattivo “Il naso e la storia” di palazzo Ducale.

Quanto durerà l'intervento di restauro? Roberta Martinelli ha fatto presente che l'intervento durerà circa quattro mesi e che le colonne saranno sia ripristinate nella loro sede originale, per far comprendere ai visitatori del palazzo il loro ruolo al tempo di Elisa, sia saranno oggetto di un percorso espositivo curato da Beatrice Speranza, per valorizzare l'area e consentire una lettura completa dell'aspetto originario del teatro.