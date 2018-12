Cultura e spettacolo



Photolux 2018 chiude col segno più e lancia una nuova avventura editoriale

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:12

Sette mostre, cinque workshop, due giorni di letture portfolio, 16 tra talk, presentazioni di libri, conferenze e molto altro. Sono questi i numeri di Photolux Festival 2018, che per l'edizione cosiddetta light, in attesa della biennale del 2019, conferma il trend positivo anche per quanto riguarda i visitatori. La manifestazione ha infatti ricevuto ancora una volta l'apprezzamento sia del pubblico che degli addetti ai lavori, ennesima conferma di come Photolux, il festival diretto da Enrico Stefanelli, sia ormai un punto di riferimento per la fotografia in Italia e in Europa. Un'edizione, poi, quella di quest'anno, che ha lasciato spazio anche alle sorprese e alle grandi novità, come il lancio della nuova avventura editoriale firmata Photolux. Una rivista online che mira ad aggiornare il pubblico su tutto quello che accade nel mondo della fotografia e a scoprire e coltivare nuovi giovani talenti.

“Siamo molto soddisfatti dei numeri che abbiamo raggiunto anche quest’anno, nonostante si trattasse dell'edizione ridotta del festival - commenta Stefanelli -. Per quanto riguarda il pubblico siamo in linea con i dati del 2016, invece abbiamo notato un maggiore interesse rispetto ai talk, ai workshop e alle letture portfolio. Come sempre, poi, spazio agli addetti ai lavori, che non fanno mai mancare la loro presenza, confermando a più riprese l'apprezzamento per il percorso che stiamo facendo. Photolux è ormai diventata una manifestazione che riscuote attenzione a livello nazionale”. “Ma non vogliamo certo fermarci qui – aggiunge Stefanelli -. Siamo infatti partiti con la nuova avventura della rivista online che, nonostante sia stata lanciata da pochi giorni, sta già riscuotendo grande interesse. Con questa nuova iniziativa puntiamo a informare i lettori su tutte le novità legate al mondo della fotografia e a mettere in rete giovani fotografi, interpretando così pienamente lo spirito che ci anima da sempre come festival. La redazione è costituita per ora da persone con cui collaboriamo stabilmente da anni, esperti della materia, giornalisti, docenti e curatori”.

La rivista online sarà composta da due anime che andranno in parallelo. Una sezione sarà aggiornata in tempo reale con news, appuntamenti, recensioni di mostre, libri, macchine fotografiche ed attrezzature. Un’altra sezione della rivista avrà invece una cadenza bimestrale e affronterà di volta in volta un tema specifico che fornisca ai lettori uno strumento di approfondimento sugli aspetti più urgenti legati alla riflessione sulla fotografia contemporanea.

All'interno di questa sezione, a partire dal secondo numero, sarà anche realizzata una call per giovani fotografi che saranno chiamati a presentare i loro lavori sulla base dell'argomento trattato di volta in volta. Il progetto migliore verrà inserito all'interno della pubblicazione: un modo per dare visibilità a giovani artisti emergenti.