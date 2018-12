Cultura e spettacolo



Stop... s'impara! Corsi di sicurezza stradale a Lunata con Aci Lucca

mercoledì, 5 dicembre 2018, 15:28

A scuola di sicurezza stradale con l'Automobile Club di Lucca, che sta girando le scuole elementari, medie e superiori della provincia per diffondere la cultura dello stare in strada in modo corretto e responsabile.

I delegati Aci, coordinati dal direttore Luca Sangiorgio, sono approdati a Lunata, alla scuola elementare Don Bosco-Don Bigongiari: qui i bimbi hanno seguito i corsi "A passo sicuro" e "Due ruote sicure". Al grido di "Se vuoi fare strada, dai strada", una quarantina di studenti hanno imparato le buone norme di comportamento da tenere a piedi e in sella a una bici, i diversi segnali stradali e le regole da rispettare per una guida sicura. Al termine della mattinata, il direttore Sangiorgio ha rinnovato l'appello di "A scuola sicuri", per l'installazione delle cinture di sicurezza sugli scuolabus: una battaglia di civiltà lanciata e coordinata proprio dall'Aci Lucca e oggi al vaglio del Parlamento grazie a un disegno di legge, votato all'unanimità nella commissione competente del Senato, che, una volta approvato, supererà la stortura normativa attuale, secondo cui è obbligatorio indossare le cinture quando presenti sui mezzi del trasporto scolastico, ma nn è obbligatorio installarle se assenti.