Successo a Lucca per l'iniziativa "La rivoluzione degli esseri umani"

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:12

In attesa del ritorno della biennale nel 2019, l’edizione light di Photolux registra comunque l’apprezzamento di pubblico e addetti ai lavori grazie alla qualità delle mostre e dei relatori

giovedì, 20 dicembre 2018, 16:10

Sabato 22 Dicembre,alle ore 21, presso la Sala dell'Affresco, situata nel complesso monumentale di San Micheletto in via San Micheletto a Lucca, l'Orchestra da Camera Luigi Boccherini, come di consueto offrirà alla cittadinanza gli auguri con il Concerto di Natale

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:39

La pubblicazione in formato digitale destinata a tutte le scuole medie del territorio, ideata per facilitare la scelta di studenti e famiglie che scade il 31 gennaio

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:07

L’associazione Amani Nyayo propone una sfida a base di torte per raccogliere fondi a favore di progetti dedicati a bambini a rischio malnutrizione, Aids e handicap in Africa e America Latina. Si terrà domenica 27 gennaio 2019 alle 15 presso lo spazio GreenheArt dei Vivai Marino Favilla in via Picciorana...

giovedì, 20 dicembre 2018, 10:42

Domenica 23 dicembre alle 16,30 concerto del Coro del Sole. Il coro di voci bianche nato all' interno de Il Baluardo gruppo vocale lucchese, presenterà un breve concerto di canti di Natale provenienti da varie parti del mondo

giovedì, 20 dicembre 2018, 10:16

Sabato 22 dicembre terzo concerto corale di Fiocchi di Natale, la rassegna di canti di Natale organizzata dalla delegazione di Lucca della Associazione Cori della Toscana in collaborazione con Il Baluardo gruppo vocale lucchese e la Compagnia dei Balestrieri di Lucca