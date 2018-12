Cultura e spettacolo



Successo per gli workshop gratuiti all'interno della mostra “Angeli, litografi a Lucca"

sabato, 8 dicembre 2018, 09:07

di barbara ghiselli

Come diceva Steve Jobs: “L'unico modo per fare un buon lavoro è amare quel che fai”. Ed è proprio quello che hanno potuto constatare le numerose persone di varie età che hanno preso parte agli workshop gratuiti presso la Fondazione Ragghianti sulla tecnica litografica tenuti nei pomeriggi del 6 e del 7 dicembre dal litografo Giuliano Angeli insieme all'artista Giuseppe Renda, incontri abbinati alla mostra Angeli, litografi a Lucca. La stamperia Angeli: quattro decenni di litografie, inaugurata il 23 novembre e aperta fino al 6 gennaio. La disponibilità di Giuliano Angeli unite alla sua passione e alla voglia di far conoscere agli altri in cosa consisteva il suo lavoro ha interessato il pubblico presente che ha partecipato agli workshop ponendo numerose domande per scoprire di più su questa tecnica. Durante i due incontri sono state eseguite tutte le fasi necessarie alla realizzazione di una litografia: dalla preparazione del disegno sulla matrice di pietra con matite e inchiostri litografici, fino all’inchiostratura e alla stampa al torchio, e sono state esplorate le molte possibilità di questa tecnica, tra le più utilizzate dagli artisti per dar vita a segni e per trattenere immagini.



La mostra ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende. Negli anni Sessanta il figlio Giuliano iniziò a operare con i pittori lucchesi che si avvicinavano alla tecnica del disegno su pietra, per rendere più accessibile l’arte e rispondere così all’interesse manifestato da una sempre più ampia platea di appassionati.



Quella di Angeli è stata una delle migliori stamperie d’arte italiane, che ha prodotto con tecnica ineccepibile centinaia di litografie firmate da grandi pittori, italiani e non solo: da Uberto Bonetti a Robert Carroll, da Primo Conti a Gianni Dova, da Omar Galliani a Fausto Maria Liberatore, da Mino Maccari a Sebastian Matta, da Ennio Morlotti ad Antonio Possenti, da Pierluigi Romani a Orfeo Tamburi, da Riccardo Tommasi Ferroni a Ernesto Treccani, da Maria Stuarda Varetti a Renzo Vespignani. E sono soltanto alcuni dei molti nomi che andrebbero citati.

Nella mostra sono esposte circa sessanta litografie, tra le più significative e tecnicamente complesse stampate da Angeli, stampe progressive dei colori di una litografia, cartelle, pietre litografiche, fotografie, nonché il torchio a stella con l’attrezzatura originale usata da Giuliano Angeli (stampa, inchiostri, strumenti, carta etc.).



L'ingresso alla mostra è libero con orario di apertura fino al 6 gennaio 2019 dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.