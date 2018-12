Successo per il concerto di Natale dell'ACI Lucca

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 22 dicembre 2018, 17:42

Tutto esaurito per la serata conclusiva dell'anno Sprar (sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati) 2018 della provincia di Lucca, realizzata dalla Scuola di musica e teatro QuattroquArti, grazie al progetto promosso insieme con Arci

sabato, 22 dicembre 2018, 12:27

Cronaca di un successo annunciato, l'ennesimo. Il Puccini e la sua Lucca Festival celebra nel miglior modo pensabile i 160 anni di Giacomo Puccini: lo fa al Musikverein di Vienna, nella sala da concerto più prestigiosa al mondo, davanti a 2300 spettatori entusiasti

venerdì, 21 dicembre 2018, 14:26

Sabato 22 dicembre, in occasione del 160° compleanno di Giacomo Puccini, è possibile visitare il Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini al prezzo speciale di 4 euro per tutto il giorno. Orario continuato 10 – 17

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:44

Resterà aperta fino al 6 gennaio la mostra “Angeli, litografi a Lucca”, a cura di Mauro Lovi, che ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:35

Alle ore 19.55 (circa) sarà trasmesso su Rai 5 il Concerto Lirico che si tenne al Teatro del Giglio il 14 settembre 1974, organizzato dai Lucchesi nel Mondo per l'apertura al pubblico della "Casa di Giacomo Puccini" a Celle di Pescaglia, acquistata l’anno precedente dall’Associazione per farne un museo pucciniano

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:22

Andrea Poggio nasce ad Alessandria nel 1982, è avvocato e vive a Milano. Nel 2006 fonda i Green Like July, gruppo con il quale incide tre dischi - “May This Winter Freeze My Heart” (Candy Apple Records, 2005), “Four-Legged Fortune” (Ghost Records, 2011) e “Build a Fire” (La Tempesta, 2013)...