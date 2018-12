Cultura e spettacolo



"Suor Angelica" va in scena al Teatro San Girolamo

mercoledì, 12 dicembre 2018, 08:50

Il Laboratorio Brunier nel centenario della prima rappresentazione al Metropolitan di New York e nel giorno in cui ricorre il 160 compleanno di Puccini, mette in scena l’opera in un atto “Suor Angelica”. Quest’opera, che fa parte del trittico insieme a “Gianni Schicchi” e “Tabarro”, è l’unica opera di ispirazione mistica scritta da Puccini. Il personaggio principale, Angelica, è appunto una suora, ma lo è perché le stato impedito di essere madre. È quindi l’amore di una madre quello che Puccini mette in scena e che ben rende la protagonista Silvana Froli nei panni di Suor Angelica affiancata da Maria Bruno nel ruolo della suora zelatrice. Accanto a loro ci saranno Letizia De Cesari e Cristiana Ancisi che fanno esperienza di comprimariato.



I ruoli delle suore novizie sono affidati alle alunne in alternanza scuola/lavoro dell’Istituto Passaglia che interpretano anche piccole parti. Nell’opera è previsto un coro di voci bianche nel miracolo finale che sarà interpretato dagli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria Collodi dell’IC Lucca2 preparati da Loredana Bruno. Farà da cornice il coro lirico di La Spezia diretto dal M. Kentaro Kitaya, che dirige anche l’opera, mentre al pianoforte ci sarà Miky Kitaya.



Il pomeriggio sarà intenso di emozioni per un’opera che forse è fra le più psicologiche di Puccini e che la regista, Loredana Bruno, ha cercato di evidenziare portando l’attenzione dello spettatore sull’evoluzione del personaggio che offre diversi spunti di sviluppo alle mille sfaccettature dei sentimenti di Suor Angelica nello svolgersi dell’opera.



A quanti vorranno partecipare l’augurio di un piacevole pomeriggio in compagnia di Puccini nel giorno della sua festa a cui si unisce l’augurio di Buon Natale da parte dell’associazione Brunier organizzatrice dell’evento.