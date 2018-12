Cultura e spettacolo



Torna a Lucca “Giocattoli in MoVimento”

lunedì, 31 dicembre 2019, 08:46

“Giocattoli in MoVimento” torna anche a Lucca domenica 6 gennaio in coincidenza con la Befana. L'iniziativa sociale e benefica è promossa in tutta Italia dal Movimento 5 Stelle tramite la piattaforma di democrazia diretta Rousseau.

L'obiettivo, come nelle precedenti edizioni è di favorire lo scambio, il riutilizzo e la donazione di giocattoli usati, che potranno così vivere di nuovo, portando tanta gioia nel cuore di molti bambini.

Un evento all'insegna del riuso e della solidarietà che non a caso si svolge in un giorno in cui tutti i bambini meritano un dono. Ogni due giocattoli ne potrà scegliere uno in cambio.

Il Movimento 5 Stelle Lucca aderisce con entusiasmo allestendo un gazebo dedicato alla raccolta e scambio dei giocattoli in Piazza San Frediano (o in alternativa Piazzetta San Cristoforo) dalle ore 15 alle 18.

A fine giornata, i giocattoli che resteranno saranno regalati ai bambini meno fortunati, attraverso i canali del volontariato sociale come: Caritas, case famiglia, centri antiviolenza, ospedali, asili nido e scuole materne, ecc.

La raccolta è già in atto e chi vuole donare contribuendo alla felicità di un bambino, può già farlo telefonando entro venerdì 4 gennaio sera a Sara 3338893108 o Massimo 3389246535 disponibili anche per ulteriori informazioni.