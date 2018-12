Cultura e spettacolo



Torna "Natale a 4 Zampe" in Piazza San Frediano

martedì, 11 dicembre 2018, 08:47

Ritorna, dopo il successo dello scorso anno, a sostegno dell'Associazione Anpana e per intensificare la lotta al randagismo, l'iniziativa "Natale a 4 Zampe" ideata, appunto, dall'Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente)- Sezione Territoriale di Lucca.



L'evento si svolgerà in Piazza S.Frediano con il patrocinio del comune di Lucca ed inserito nel Programma "Vivi Lucca 2018". I bambini, da soli o con il loro amico quattrozampe, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, potranno salire, assieme a Babbo Natale, sulla sua slitta rossa e potranno farsi fotografare dai propri familiari. Gadget e dolciumi, offerti da Anpana Lucca, saranno distribuiti ai bambini mentre la Ditta Vet-Line donerà un campioncino omaggio di cibo ai quattrozampe presenti.



Durante l'iniziativa saranno anche distribuiti gli ultimi biglietti della Lotteria Anpana Lucca finalizzata all'acquisto di box componibili da utilizzare per i cani nelle tendopoli degli sfollati a seguito di calamità o in emergenze locali: in palio un week-end (offerto da Bei Viaggi), un televisore, un tablet ed altri 37 bellissimi premi. L'estrazione avverrà il prossimo 29/12. Il pomeriggio sarà anche occasione per conoscere l'operato dei volontari Anpana Lucca e, per chi vorrà, tesserarsi all'Associazione.