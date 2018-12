Viviano Borelli vince il primo photocontest della Coppa Ville Lucchesi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:36

L'anno del centenario della fine della Prima guerra mondiale si chiude, a Lucca, con la conferenza "Dov'è la Vittoria?" che si terrà all'Hotel San Luca in via San Paolino giovedì 20 dicembre alle ore 21. Il titolo della conferenza riprende i versi dell'Inno di Mameli, per affrontare il tema della...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 09:10

Cresce in presenze e interesse la stagione di concerti del Roof di Mugnano, locale accogliente che si trova sotto il campo di calcetto sul tetto, in via Enrico Mattei 525. Dopo una serie di concerti di cover band, arrivano i Liars, gruppo rock molto conosciuto.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 09:02

Lo spettacolo, incentrato sulla storia d’amore fra Elvira Bonturi, prima amante e poi moglie di Giacomo Puccini, è stato affrontato dalla regista con tocco fresco su un tema particolarmente attuale: l’amore e il tradimento

mercoledì, 19 dicembre 2018, 08:56

Si conclude l’anno cinematografico 2018 del Circolo del Cinema di Lucca con un film in prima visione. Giovedì 20 dicembre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film La Strada dei Samouni di Stefano Savona

martedì, 18 dicembre 2018, 14:02

È andata oltre le aspettative degli organizzatori la partecipazione al primo appuntamento promosso dal gruppo di impegno civico Lucca at Europa, che si è svolto ieri (17 dicembre) all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

martedì, 18 dicembre 2018, 12:38

Sarà una serata all’insegna del “beat” italiano quella proposta e organizzata dal Lucca Blues Festival per il 21 dicembre al Foro Boario con i New Dandy, i Ladri di Nuvole e i Blue Star