'Mamma Mia - The Show' tutta l'energia del dono grazie alla musica degli Abba

domenica, 23 dicembre 2018, 13:45

Tutta l'energia del dono. È con la grande musica degli Abba, la direzione di Vijay Pierallini e la forza della danza, che il teatro del Giglio di Lucca si riempirà di vita sulle note di "Mamma Mia – The Show", uno dei musical più amati degli ultimi anni, in versione per coro a 4 voci, con 9 cantanti solisti e musica dal vivo, sabato 5 gennaio 2019 alle 21,15.

Occorre però trovare un biglietto perché più della metà sono già stati venduti e saranno sotto l'albero di decine di spettatori. Assistendo al musical sarà possibile permettere alle associazioni "Archimede" e "Normalmente", entrambe affiliate alla cooperativa "La Mano Amica", di favorire l'inserimento nella società (soprattutto attraverso le attività riabilitative) delle persone con svantaggi psichici.

Musica e forza, quindi, per chi ne ha bisogno: un po' tutti, considerando che c'è tutto un anno nuovo davanti!

La biglietteria del Teatro del Giglio, dopo il Natale, riapre giovedì 27 dicembre e resta aperta tutti i giorni con orario 10,30-13 e 15-18 fino a sabato 5 gennaio compreso (tranne l'1 gennaio che apre alle 17).

Biglietti: primo settore 20 euro/18 ridotto (sotto14 anni e sopra i 65); secondo settore 16 euro/14 ridotto; loggione 10 euro.

Info: Biglietteria Teatro del Giglio: 0583 465320; Mammamia The Show: 3442195122, Facebook @MammaMiaTheShow, mailelisamartini23@yahoo.it

Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Lucca e del Teatro del Giglio ed è sostenuto da Banca del Monte di Lucca, Rotary Club Lucca, Ci&Di Food servizi e ristorazione, Lo Stuzzichino, Lucar, La Mano Amica.

"Mamma Mia – The Show", musical diretto da Vijay Pierallini (regia, direzione musicale, luci, vocal coach), sabato 5 gennaio 2019 al Teatro del Giglio di Lucca. Sceneggiatura: Amelia De Francesco; assistenti di regia: Chiara Nora Giani, Elisa Bertoni; coreografie: Ilenia Bizzarri; produzione: Elisa Martini.

Solisti: Sara Vassalle (Donna), Benedetta Bascherini (Sophie), Alessandro Marlia (Sam Carmichael), Alessandro Vaniglio (Harry Bright), Raul Marini (Bill Anderson), Elisa Martini (Rosie), Cecilia Pascale (Tanya), Dylan Pedonesi (Sky), Angelo Menchetti (narratore).

Corpo di ballo Atmosfera Danza: Lisa Chelini, Agnese Medori, Samuela Tognarelli, Benedetta Tori, Giulia Neri, Sara Panebianco, Nicola Giorgi, Lorenzo Vannucci. Lavinia Rogo, Camilla Tarantino, Sara Medori, Agnese Medori, Angelica Dianda, Arianna Rapaioli, Nina Ciniero, Chiara Bertocchini, Lisa Chelini, Samuela Tognarelli, Nicola Giorgi, Lorenzo Vannucci, Benedetta Tori, Giulia Di Maria.

Coro VJVP: Alessia Lorenzetti, Stefania Bianchi, Maria Cardone, Alessadro Del Frate, Barbara Nannini, Brunella Quilici, Sara Soncini, Elisa Bertoni, Antonella Bartolini, Anna Benedetto, Maria Grazia Lucchesi, Rosanna Paolinelli, Patrizia Pellegrini, Enrico Giuntini, Lorenzo Bottacin, Fabrizio Lorenzetti, Lorenzo Isoppo, Adriano Bertone, Luca Ricci.