A Lucca la proiezione del film di Maura Axelrod “Be right back”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:27

Il concorso a premi, a carattere nazionale per l'anno scolastico 2018/2019, è riservato agli allievi delle ultime classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e precisamente alle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e alle quarte e alle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:19

Il progetto si propone di mostrare la differenza nel rapporto tra uomo e natura e tra donna e natura. La mostra si terrà a Villa Bottini dal 15 febbraio al 10 marzo. Inaugurazione il giorno di apertura alle ore 18

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:54

Nuovo appuntamento, sabato 2 febbraio alle 18, con gli "Incontri con gli attori": il ciclo di appuntamenti che vede gli attori protagonisti della stagione teatrale 2019 del Teatro del Giglio dialogare direttamente con il pubblico

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:44

Cambio alla guida di LU.ME.: il manager di Rotork Emilio Iavazzo è il nuovo coordinatore del progetto riconosciuto best practice nazionale daFedermeccanica e Ernst & Young

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:17

Un giovane illustratore lucchese, Marco Di Grazia, che da due anni è presente a “Collezionando”, la manifestazione primaverile dedicata al fumetto ed all'illustrazione organizzata da Lucca Comics & Games, e che recentemente ha partecipato con un suo poster all'Alamo City Comicon in Texas, disegnerà live le scarpe per la Velathri-Calzature

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:10

Rocco De Nicola, ordinario di informatica alla Scuola IMT, direttore del Centro regionale toscano per la cybersecurity, esperto in linguaggi di programmazione e sistemi distribuiti, è stato nominato membro dell'Associazione europea per l'informatica teorica (EATCS)