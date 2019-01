Cultura e spettacolo



A Lucca una conferenza sul crollo del Ponte Morandi

lunedì, 21 gennaio 2019, 08:41

Il Rotary club di Lucca ha organizzato un incontro pubblico sul crollo del Ponte Morandi di Genova e sulle tematiche in generale relative alla affidabilità e sicurezza dei ponti e dei viadotti nel nostro paese. L’incontro, che si svolgerà nella sala Assemblee (g.c.) di Palazzo Bernardini giovedì 24 gennaio alle 19 e vedrà come relatore l’ingegner Pietro Croce, professore associato all’Università di Pisa di tecnica delle costruzioni e teoria dei progetti dei ponti, considerato uno dei massimi esperti in materia.

Il professor Croce, già chiamato all’indomani del crollo a far parte del pool di periti che hanno affiancato il comune di Genova nella fase dell’emergenza, è stato successivamente nominato dal presidente della regione Toti nella commissione dei cinque super esperti esterni che dovranno valutare da un punto di vista tecnico i progetti di demolizione e ricostruzione del ponte pervenuti alla struttura commissariale.

L’incontro è aperto alla partecipazione del pubblico, sino ad esaurimento dei posti in sala.

Nel corso dell’incontro saranno messe in vendita magliette dal distretto Rotary 2032 per sostenere madri e figli che nel tragico crollo del Ponte Morandi hanno perso il capofamiglia.